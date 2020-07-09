Количество случаев коронавируса в мире превысило 12 миллионов

Об этом свидетельствуют данные Worldometer





Согласно им, в мире насчитывается 12170572 инфицированных человека, зарегистрированы 552112 летальных случаев, в то же время выздоровели 7070188 человек.





Больше всего больных COVID-19 выявили в США - 3158932 человека, в то же время умерли 134862 человека.





В Бразилии выявили 1716196 случаев инфицирования коронавирусом, из них 68055 смертельных.





В Индии зарегистрировано 769052 случая коронавируса, умерли 21144 человека.





В России в настоящее время выявлены 700792 инфицированных, из них умерли 10667.