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Количество случаев коронавируса в мире превысило 12 миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на 9 июля превысило 12 миллионов, при этом более 7 миллионов инфицированных выздоровели


Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Согласно им, в мире насчитывается 12170572 инфицированных человека, зарегистрированы 552112 летальных случаев, в то же время выздоровели 7070188 человек.

Больше всего больных COVID-19 выявили в США - 3158932 человека, в то же время умерли 134862 человека.

В Бразилии выявили 1716196 случаев инфицирования коронавирусом, из них 68055 смертельных.

В Индии зарегистрировано 769052 случая коронавируса, умерли 21144 человека.

В России в настоящее время выявлены 700792 инфицированных, из них умерли 10667.
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