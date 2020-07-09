Внук знаменитого писателя Роальда Даля женился на принцессе Иордани
Журналист Нед Донован, внук знаменитого британского писателя норвежского происхождения Роальда Даля, автора книг “Чарли и шоколадная фабрика”, “Матильда”, “Джеймс и гигантский персик”, женился на иорданской принцессе Райах, единокровной сестре правящего короля Абдаллы II.
Как сообщает Daily Star, свадьба состоялась в Великобритании в самом узком семейном кругу — из-за пандемии коронавируса пышное торжество решили не устраивать. На свадьбе присутствовала мать невесты — королева Нур, вдова короля Иордании Хуссейна.
26-летний Нед — сын Тессы, дочери Роальда Даля и американской кинозвезды Патриции Нил. Он приходится единоутробным братом известной модели Софи Даль. 34-летняя принцесса Райах — младшая дочь короля Хуссейна и его четвертой жены королевы Нур — в девичестве Лизы Наджиб Халаби, уроженки США, отцом которой был сириец, а мать — шведкой.
Нед и Райах, получившая образование в Великобритании, познакомились в Индии в 2018 году.
08:08 09/07/2020
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