— У каждого из нас есть свой человек в госсистеме, — обратилась представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова в эфире на Ютуб-канале претендента в кандидаты на президентский пост. — Свой дядя, который ставит подпись против своей воли, чтобы его не выгнали из исполкома.





Своя двоюродная сестра, которая считает голоса хуже, чем считает первоклассник, чтобы не лишиться работы в средней школе.





Своя мама, которая идет на парад под угрозой увольнения.





Свой младший брат, который из-под палки радуется разноцветному фонтану на празднике, чтобы остаться работать на «скорой».





Пока мы боремся за свободу, «свои люди» идут голосовать против нее.





«Вы же все понимаете», — тихо и неловко отвечают они.





Мы понимаем, но мы хотим это исправить. Сегодня мы обращаемся к этим людям, которые обслуживают режим. Вы заложники системы. Единственный способ ее сохранить — это мошенничество и обман, нарушение ею же принятых законов. Единственные люди, нужные этому режиму — это фальсификаторы, исполняющие приказы.









Мы каждый день будем напоминать вам, что вы нарушаете закон и идете против большинства. Каждый день вы будете видеть результат своих действий: драки за очередь в поликлинике, разваливающиеся больницы с обшарпанными палатами, бабушку с пенсией в 300 рублей, которая выбирает самый дешевый хлеб в магазине, отсутствие денег у вас, отсутствие перспектив у ваших детей, хамство от власти в ваш адрес, бардак и хаос.





Вы хотите жить в такой стране? Нет? Вам придется. Вы же все понимаете.





Вы грамотный специалист и шли на работу с благородными целями, но очень скоро вам указали на ваше место в системе. Настоящее предназначение белорусского чиновника, работника государственного телевидения, даже учителя при действующей власти — это не дать системе рухнуть. Диктатура строится на вас и вашем страхе.





Вам кажется, что злом занимаются высшие чины? У зла нет рангов. Картина зла складывается из мелких поступков. Банальность зла — это бездумное подчинение бесчеловечным приказам, когда люди считают что они маленькие и их вклад в зло незначителен, и они ничего не решают, соглашаясь на мелкие действия против народа.





Что вы можете сделать? Протестовать — мягко и безопасно. Вам говорят проголосовать досрочно? Заболейте. Вам приказывают прийти на участок? Поезжайте на дачу. Вас просят подтвердить, что мирно стоящий в очереди человек ругался матом? Саботируйте.





Вам так мало платят, потому что государству выгодно, чтобы у вас не было денег. Потому что если у вас нет денег и вы зависите от государства, тогда оно может шпынять вас, хамить вам, увольнять вас, красть ваши голоса и ваше будущее.





Учителя держатся за маленькую зарплату, закрывая глаза при подсчете голосов, потому что им кажется что кроме государства они больше никому не нужны. Это неправда. Есть много альтернатив, где вы можете применить свои знания и навыки, где зарплата будет выше, где вас могут обучить новому или перепрофилировать. Увольняйтесь, говорите правду, пишите нам — мы всегда поможем любому государственному работнику.





Профессия учителя больше не может считаться уважаемой, если ему приходится врать о количестве голосов. Подделывая цифры, как может педагог ждать, что ученик поверит его словам на уроке? Чем отличается учитель, вбрасывающий некорректные бюллетени от ученика, подделывающего оценки в журнале?





Мы просим о честности каждого милиционера, омоновца, судью, члена избирательной комиссии. Мы благодарим за честность тех, кто уже нашел в себе силы противостоять системе унижения. Мы восхищаемся вашей смелостью и ценим ваши поступки.





Государственная экономика сдает, пока частная, несмотря на палки в колесах, развивается. Много неравнодушных белорусов готовы предложить помощь, обучение, рабочее место тем, кто больше не хочет врать за 400 рублей в месяц.









Вспомните историю фельдшера из Лиды, который честно высказался о коронавирусе и реальном положении дел в его городе. Павла уволили, но за несколько часов белорусы собрали ему его годовую зарплату, потому что, в отличие от действующей власти, нам нужны честные и порядочные люди. Ваши будущие работодатели это ценят. Будьте с большинством, и это не страшно. Страшно — быть в злом меньшинстве — там, где вы сейчас.