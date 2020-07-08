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Житель Браславского района украл и тащил 100-килограмовую наковальню почти километр

За такой рекорд житель Браславского района предстанет пред судом

Когда милиционеры нашли похитителя наковальни, их удивлению не было предела — 70-килограмовый воришка протащил 100-килограммовую железяку более километра.

В краже кузнечного инвентаря обвиняется 29-летний безработный житель Браславского района. Наковальню на одном из подворий он приметил, когда ходил мимо в магазин.

Наковальня. Фото pixabay.com

Оценив, что, даже сдав предмет такой массы на металлолом, можно сорвать неплохой куш, молодой человек решил похитить чужое имущество. Кража оказалась нелегкой в прямом смысле этого слова — 70-килограммовому злоумышленнику пришлось тащить волоком 100-килограммовую наковальню более километра.

Через некоторое время кузнец обнаружил пропажу инвентаря и обратился в милицию. Похитителя довольно быстро нашли, но к этому времени он уже успел продать наковальню.

В результате ее изъяли у покупателя, как похищенное имущество, а в отношении молодого человека, который ранее не был судим, возбудили уголовное дело.

Теперь сельчанину придется ответить по части 1 статьи 205 УК — кража. Расследование этого дела завершено и оно уже передано в суд, пишет газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на старшего следователя Браславского РОСК Михаила Стрельчонка.
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