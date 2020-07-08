Когда милиционеры нашли похитителя наковальни, их удивлению не было предела — 70-килограмовый воришка протащил 100-килограммовую железяку более километра.





В краже кузнечного инвентаря обвиняется 29-летний безработный житель Браславского района. Наковальню на одном из подворий он приметил, когда ходил мимо в магазин.





Наковальня. Фото pixabay.com



Оценив, что, даже сдав предмет такой массы на металлолом, можно сорвать неплохой куш, молодой человек решил похитить чужое имущество. Кража оказалась нелегкой в прямом смысле этого слова — 70-килограммовому злоумышленнику пришлось тащить волоком 100-килограммовую наковальню более километра.





Через некоторое время кузнец обнаружил пропажу инвентаря и обратился в милицию. Похитителя довольно быстро нашли, но к этому времени он уже успел продать наковальню.





В результате ее изъяли у покупателя, как похищенное имущество, а в отношении молодого человека, который ранее не был судим, возбудили уголовное дело.





Теперь сельчанину придется ответить по части 1 статьи 205 УК — кража. Расследование этого дела завершено и оно уже передано в суд, пишет г азета «Браслаўская звязда» со ссылкой на старшего следователя Браславского РОСК Михаила Стрельчонка.



