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Вирусолог: Возможно, COVID угаснет и без вакцины

Есть вероятность, что иммунитет у переболевших COVID-19 позволит пандемии коронавируса угаснуть до того, как начнет активно использоваться антикоронавирусная вакцина, заявил замдиректора по науке отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков.

"В некоторых штатах и в некоторых странах, где была действительно очень высокая заболеваемость, мы уже начинаем приближаться этому порогу (60% переболевших - ИФ). Поэтому есть надежда, что эта болезнь загаснет сама по себе, даже без вакцины. Хотя, конечно, естественно, вакцина была бы самым идеальным вариантом", - сказал Чумаков на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни".

Он пояснил, что пока ученым не удается точно измерить степень защищенности людей, поскольку у переболевших без выраженных симптомов часто уровень антител невысокий, "а у некоторых его нет вообще", пишет interfax.by Тем не менее, по словам вирусолога, последние данные показывают, что иммунитет все же образуется: можно измерить не уровень антител, а другой показатель - ответ клеточного иммунитета.

"Однако последние данные показывают, что у тех, кто переболел без симптомов или с очень легкими симптомами, вполне измеряемый уровень т-клеточного ответа, то есть клеточного ответа иммунной системы", - сказал Чумаков.
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