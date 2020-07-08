Вирусолог: Возможно, COVID угаснет и без вакцины

"В некоторых штатах и в некоторых странах, где была действительно очень высокая заболеваемость, мы уже начинаем приближаться этому порогу (60% переболевших - ИФ). Поэтому есть надежда, что эта болезнь загаснет сама по себе, даже без вакцины. Хотя, конечно, естественно, вакцина была бы самым идеальным вариантом", - сказал Чумаков на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни".





Он пояснил, что пока ученым не удается точно измерить степень защищенности людей, поскольку у переболевших без выраженных симптомов часто уровень антител невысокий, "а у некоторых его нет вообще", пишет interfax.by Тем не менее, по словам вирусолога, последние данные показывают, что иммунитет все же образуется: можно измерить не уровень антител, а другой показатель - ответ клеточного иммунитета.





"Однако последние данные показывают, что у тех, кто переболел без симптомов или с очень легкими симптомами, вполне измеряемый уровень т-клеточного ответа, то есть клеточного ответа иммунной системы", - сказал Чумаков.



