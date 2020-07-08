+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Куда можем лететь на отдых? Все чартерные программы сезона одним списком

Туристический сезон — 2020 надолго запомнится не только любителям путешествий, но и тем, кто работает в отрасли отдыха.

Куда можем лететь на отдых? Все чартерные программы сезона одним списком
На сайте Республиканского союза туристических организаций появился подробный список зарубежных курортов, которые готовы принять минчан, да и всех белорусов, этим летом, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Напомним, сезон стартовал 12 июня рейсом в Албанию. 

Куда же еще могут поехать отдыхать наши соотечественники?

Египет

Консолидатор «АэроБелСервис»

Хургада: Минск — с 15 июня.

Шарм-эль-Шейх: Минск — с 18 июня.

TEZ TOUR

Хургада: Минск — с 4 июля, Могилев — с 8 августа, Брест — с 11 августа, Витебск — с 10 августа, Гомель — с 9 августа.

Шарм-эль-Шейх: Минск — с 5 июля, Могилев — с 5 августа, Брест — с 9 августа, Витебск — с 12 августа, Гродно — с 7 августа, Гомель — с 6 августа.

Join UP

Хургада: Минск — с 7 июля.

Шарм-эль-Шейх: Минск — с 2 июля, Гомель — с 13 июля.

Турция

«АэроБелСервис»

Анталья: Минск — с 1 июля, Гомель — с 10 июля.

Бодрум: Минск — с 2 июля.

Кушадасы: Минск — с 3 июля.

TEZ TOUR

Анталья: Минск, Брест, Витебск, Гродно — с 4 июля.

Кушадасы: с 4 июля.

Албания

Рейсы в Тирану осуществляются с 12 июня по вторникам, пятницам и воскресеньям. С 16 июля появится дополнительный рейс — по четвергам.

Консолидатор — компания «Аэротрэвел».

Черногория

Полетная программа в Тиват стартует 10 июля, рейсы — ежедневно.

Консолидатор — компания «Аэротрэвел».

Тунис

По предварительной информации, чартерная программа стартует 16 июля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Владимир Подгол
Трактор Беларусь задавит президента
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]