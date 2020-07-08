На сайте Республиканского союза туристических организаций появился подробный список зарубежных курортов, которые готовы принять минчан, да и всех белорусов, этим летом, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Напомним, сезон стартовал 12 июня рейсом в Албанию.





Куда же еще могут поехать отдыхать наши соотечественники?

Египет

Консолидатор «АэроБелСервис»





Хургада: Минск — с 15 июня.





Шарм-эль-Шейх: Минск — с 18 июня.





TEZ TOUR





Хургада: Минск — с 4 июля, Могилев — с 8 августа, Брест — с 11 августа, Витебск — с 10 августа, Гомель — с 9 августа.





Шарм-эль-Шейх: Минск — с 5 июля, Могилев — с 5 августа, Брест — с 9 августа, Витебск — с 12 августа, Гродно — с 7 августа, Гомель — с 6 августа.





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Хургада: Минск — с 7 июля.





Шарм-эль-Шейх: Минск — с 2 июля, Гомель — с 13 июля.

Турция

«АэроБелСервис»





Анталья: Минск — с 1 июля, Гомель — с 10 июля.





Бодрум: Минск — с 2 июля.





Кушадасы: Минск — с 3 июля.





TEZ TOUR





Анталья: Минск, Брест, Витебск, Гродно — с 4 июля.





Кушадасы: с 4 июля.





Албания

Рейсы в Тирану осуществляются с 12 июня по вторникам, пятницам и воскресеньям. С 16 июля появится дополнительный рейс — по четвергам.





Консолидатор — компания «Аэротрэвел».

Черногория

Полетная программа в Тиват стартует 10 июля, рейсы — ежедневно.





Консолидатор — компания «Аэротрэвел».

Тунис

По предварительной информации, чартерная программа стартует 16 июля.



