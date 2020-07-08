Куда можем лететь на отдых? Все чартерные программы сезона одним списком
Туристический сезон — 2020 надолго запомнится не только любителям путешествий, но и тем, кто работает в отрасли отдыха.
На сайте Республиканского союза туристических организаций появился подробный список зарубежных курортов, которые готовы принять минчан, да и всех белорусов, этим летом, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Напомним, сезон стартовал 12 июня рейсом в Албанию.
Куда же еще могут поехать отдыхать наши соотечественники?
Египет
Консолидатор «АэроБелСервис»
Хургада: Минск — с 15 июня.
Шарм-эль-Шейх: Минск — с 18 июня.
TEZ TOUR
Хургада: Минск — с 4 июля, Могилев — с 8 августа, Брест — с 11 августа, Витебск — с 10 августа, Гомель — с 9 августа.
Шарм-эль-Шейх: Минск — с 5 июля, Могилев — с 5 августа, Брест — с 9 августа, Витебск — с 12 августа, Гродно — с 7 августа, Гомель — с 6 августа.
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Хургада: Минск — с 7 июля.
Шарм-эль-Шейх: Минск — с 2 июля, Гомель — с 13 июля.
Турция
«АэроБелСервис»
Анталья: Минск — с 1 июля, Гомель — с 10 июля.
Бодрум: Минск — с 2 июля.
Кушадасы: Минск — с 3 июля.
TEZ TOUR
Анталья: Минск, Брест, Витебск, Гродно — с 4 июля.
Кушадасы: с 4 июля.
Албания
Рейсы в Тирану осуществляются с 12 июня по вторникам, пятницам и воскресеньям. С 16 июля появится дополнительный рейс — по четвергам.
Консолидатор — компания «Аэротрэвел».
Черногория
Полетная программа в Тиват стартует 10 июля, рейсы — ежедневно.
Консолидатор — компания «Аэротрэвел».
Тунис
По предварительной информации, чартерная программа стартует 16 июля.
19:03 08/07/2020
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