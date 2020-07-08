Денис Дудинский и Катерина Раецкая последние годы были украшением конкурса молодых артистов на «Славянском базаре» в Витебске. Они умудрялись не просто представлять конкурсантов, но и раскрывать их таланты в неформальной веселой форме, пишет kp.by





Причем практически всегда ведущие разговаривали с конкурсантами на понятном им языке – будь это английский, итальянский или испанский. Именно Дудинский и придумал этот формат общения на сцене. Молодые артисты были в восторге от наших ведущих, поддерживали теплые отношения и после фестиваля. Тем более, что после «базара» многие артисты решались участвовать в «Евровидении».





Для Дениса конкурс молодых артистов в Витебске должен был стать уже пятнадцатым, для Кати – пятым. Но в минувшую пятницу Дудинскому сообщили, что их отстранили. Хотя об их участии было объявлено еще весной, информация была на сайте «Славянского базара».





- Мы готовились к «базару», продумывали анкеты для конкурсантов, на основе которых делаем анимацию, пока жюри выставляет баллы. Понимая, что от «Добрай ранiцы, Беларусь» меня отстранили, я подумал – дай-ка узнаю, что там слышно с «базаром». Грубо говоря, мы были готовы к любым новостям. В пятницу решили пообщаться с режиссерами и администрацией «Славянского базара», и нам сказали – да, вы не ведете конкурс.









- Почему так решили, можно догадаться – из-за твоего поста в соцсетях в поддержку symbal.by. Но Катерина Раецкая ничего такого не писала – ее-то за что?





- Ну а она жена декабриста, получается. В любом случае мы готовы сотрудничать и помогать тем, кто будет вместо нас. Нас спрашивали, кстати, кто бы мог провести. Насколько я знаю, пока коллеги отказываются, так что вопрос открыт.





- Почему вы готовы помогать тем, кто вас отстранил?





- Потому что мы любим этот конкурс. Потому что в этом году в Витебск приезжают 18 исполнителей из разных стран, с которыми мы уже начали общаться. Они-то ни при чем. А еще мы благодарны администрации и режиссеру конкурса за то, что всегда нас поддерживали, помогали и боролись за нас до конца.