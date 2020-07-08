Композитор Эдуард Ханок в интервью радио Свабода - о "халявной психологии", которая довела государство до краха.





"Серьезные люди несут всякую чушь, не понимают, что происходит"

Эдуард Ханок - народный артист Беларуси, композитор, чьи произведения исполняли звезды первой величины советской эстрады. Также исследователь, автор собственной теории "творческих Волн", согласно которой любая личность после достижения пика популярности и постепенной потери интереса держится на "остаточном резерве". Причем касается это не только представителей шоу-бизнеса, а также лидеров общественно-политических процессов.





С начала нулевых музыкант живет на две страны - Беларусь и Россию, имеет российское и белорусское гражданство. В этом году отметил 80-летний юбилей, но, как признается, по-прежнему работает 24 часа в сутки. Как раз завершает книгу-исповедь, в которой «достанется всем», обещает автор.





- Эдуард Семенович, для начала поясните: со своим российским гражданством можете ли вы участвовать в выборах президента Беларуси?





- Как говорится, "здравствуйте, я ваша тетя". Почему же не могу? Я когда заканчиваю концерт, рассказываю такую историю. Когда мне в посольстве давали почетное гражданство, так в шутку и договорились: по четным датам буду гражданином России, по нечетным — Беларуси. Так что ничего не мешает, у меня два актуальных паспорта.





Кстати, недавно был на записи программы Андрея Малахова о культуре 1970-х. звучали мои песни "Потолок ледяной" для Эдуарда Хиля, "То ли еще будет" для Аллы Пугачевой. Но не об этом. Вы же знаете, что в Москву нет ни самолетов, ни поездов. Пришлось автобусом. Так вот туда ехал по российскому паспорту, обратно — по белорусскому.





Шикарно, чисто, без шума и пыли. Заходит контролер, берет список пассажиров и начинает проверять. Российский паспорт - все в порядке. Нет - до свидания. Одну девочку даже не пустили на конкурс "Голос", хотя было официальное приглашение. Так что двойное гражданство реально помогает.





- Тогда скажите, есть ли какие-то симпатии из числа претендентов на высший пост и как оцениваете предвыборную активность?





- Вы знаете, меня это мало волнует. Абсолютно честно скажу. Я не занимаюсь политикой. Я занимаюсь аналитикой, а это еще хуже политики, очень злая вещь. Знаете, почему? Потому что политика — дело вкуса. Один говорит, что этот кандидат - сволочь, второй возразит, что лучший человек. Вкусовщина.





Аналитика дает абсолютно истинный, обоснованный результат. Я знаю, что Беларусь ждет впереди, мне не нужно даже гадать. Поэтому просто с удовольствием наблюдаю за этим спектаклем. Все остальное - болтовня. Даже смотрю, якобы серьезные люди, а несут всякую чушь, не понимают, что происходит. Я исхожу из того, что законы природы обмануть нельзя. Как раз то и изучаю.





"Батька" истерит, шумит, гремит, а на самом деле только злит Кремль

- С этого места поподробнее... По каким законам природы, по вашему мнению, вот уже более четверти века хватается за власть нынешний глава Беларуси Александр Лукашенко?





- Повторюсь, такая мелочь меня не интересует. Совсем другой уровень игры, прежде всего со стороны России. Приговор Беларуси подписан, ничего уже не сделаешь. Тем более Путин идет на бессрочное правление, достаточно имеет времени, чтобы убрать Беларусь полностью или раздербанить, как Украину. Этот человек не привык решать вопросы под диктовку.





"Батька" хвалится, шумит, гремит, истерит, а на самом деле только злит Кремль. Путин внутри мстителен, как Сталин. Он решает свои цели, причем здесь Лукашенко?





Обратите внимание: я не говорю, Хорошо это или плохо. Просто вижу, что он поставил стратегические задачи. Пробный шар запустил и пока оставил. Как кот: поймал мышь и то прижмет, то отпустит.





Поймите, главы государств решают только свои проблемы. А поскольку Беларусь не имеет реформированной экономики, страна в долгах, и еще Россия прекращает донорство, это финиш. Перспектива - остаться с никому не нужной самостоятельностью и подохнуть, так как вскоре жрать будет нечего. Все просто. Остальное - красивая демагогия: не отдадим, не наклонимся, не сдадимся.





- По вашей логике, пока другие постсоветские страны укрепляли независимость от Москвы, Беларусь просто "паразитировала" на России. И сейчас настало время расплаты?





- Я давно живу в Беларуси, просто в силу специфики много бываю за ее пределами. Так вот я не ощущаю разницы между бывшей советской республикой и нынешним якобы суверенитетом. То ли область, то ли губерния - все равно придаток к Москве.





Лукашенко говорит по-русски, все его подчиненные повторяют. С утра до вечера российские телеканалы, все обвешано российским афишами. О какой Беларуси речь?





Беларусь - это куда бы ты не пришел, все на своем языке. Вы в Чехию приезжаете, там все по-чешски, правильно? В любую страну. А представьте, что в Польше все по-русски. Так какая это Польша? Поэтому за красивыми словами о независимости - лживая демагогия. Беларусь никогда не была государством, и не надо спекулировать ВКЛ, не к месту.





Нет ни опыта, ни воли. А самое главное, нет осознания этноса, общности цели, как у тех же украинцев. Без этого сформироваться в нацию очень трудно. Тем более с плановой советской экономикой. Пустой номер.





"Если бы реформатор снял с сырьевой иглы, можно было бы возрождать нацию"

- А если бы в середине 1990-х белорусы последовали не за хранителем плановой экономики, а путем выработки национальной идентичности, современная Беларусь была бы другой?





- Понятно, что Москва отказалась бы помогать "беженцам", не было бы ни нефти, ни газа. Другое дело, если бы пришел реформатор и отвязал страну от сырьевой иглы, пустил бы сюда бизнес, развивал экономику. Вот тогда, в сытом обществе, можно возрождать нацию. А просто на болтовне, не имея национального богатства, зато имея самое страшное - государственную советскую экономику, никуда не выплывешь.





Как показала практика, такая система не имеет будущего. Из двух бед выбирается меньшая. Не говорю, что капиталистическая модель идеальна, но капитализм основывается на внутренней борьбе, конкуренции, в результате дает больший эффект. Поэтому Швейцария, Германия и другие живут лучше, чем Беларусь или Россия.





Нереформированная экономика вроде нашей не несет ничего, она мертва. Помните, как в СССР жрать было нечего, сплошной дефицит, нищета. Вот и судите, до мыслей ли о свободе, когда живот пустой.





- Похоже, что огромный промежуток времени попросту потрачен впустую и при нынешней системе перспективы абсолютно туманны?





- Говорить о самостоятельности невозможно уже на том основании, что мы имеем пустые недра (калийных удобрений на все не хватит) и морально устаревшую экономику. Тут хайпанешь, там хайпанешь - это ничего не дает.





Беларусь столько времени держалась на чем? Нам Россия давала за бесценок нефть, а мы излишки перерабатывали и продавали уже по мировым ценам. Создавалась иллюзия "белорусского чуда". Почему Лукашенко так взрывается, топает ногами? Потому что у него забрали кормушку.





Простая аналогия. Скажем, я занимаюсь композиторством, меня по разным причинам поддерживает какой-то миллионер, подбрасывает денег. И я живу в свое удовольствие. А потом он сказал: Убирайся отсюда, тунеядец. И все, я сник. Якобы могу самостоятельно существовать, но без всякого толку, так как неплатежеспособен. Особенно если ты не реформирован, просто пишешь старомодные песни, которые никто не покупает. Так и в политике.





"Не надо быть сегодня таким тухлым, как маэстро Финберг, больше жизни!"

- Эдуард Семенович, в середине 1990-х вы наделали много шума со своей теорией "творческих Волн", которой просто сбросили с пьедесталов "первые номера" советской, а после российской, белорусской эстрады. Пугачева, Киркоров, Антонов... Посыл понятен: звезды «посиневшими пальцами» хотят удержать время, хотя оно безвозвратно уходит. Сегодня это видим не только на примере творцов.





- Я благодаря своей теории спокойно иду по жизни. Хотя меня и критикуют с утра до вечера сверху, снизу, сбоку. Но меня это просто закаляет, потому что я хорошо знаю законы природы. Вот в чем смысл. Когда меня в очередной раз достают вопросом, чего вы не пишете новых песен, отвечаю: потому что время совсем другое.





И был прав, когда не стал цепляться за вчерашний день. Даже если какие-то современные песни петь, сочинять в таком духе уже не смогу. Для нынешнего поколения это естественно, а для меня искусственно. Жизнь не стоит на месте, как бы ты того ни хотел.





Простой пример. Приходит ко мне внучка: тыц-тыц в мобильнике — и устроила. А я смотрю и ничего не понимаю. На каждую проблему в компьютере нужно вызвать одного, другого внука. Они это делают на раз-два. Не потому, что умнее, а потому что совсем другой темп жизни. И не нужно стесняться признать, что твое время осталось в прошлом.





- В свое время вас укоряли панегириком «товарищ президент», который, справедливости ради, быстро исчез из репертуара и за который вам потом самому было неловко. А как сами воспринимаете музыку нового времени?





- Что было, то было, нет смысла заниматься самобичеванием... Слушайте, я с обязанности профессии знаю современные популярные вещи. Меня приглашают в молодежные аудитории, я часто бываю в лагерях на Черном море. И когда начинаю декламировать нынешние хиты, у них глаза на лоб лезут. Они это слушают, а мне повышает тонус.





То есть не надо быть сегодня таким тухлым, как Финберг. Если в ответ на вопрос, знаете ли Тиму Белорусских, слышите "не знаю и знать не хочу", это означает, что маэстро пора уже заниматься чем-то другим.



