В Кировске мужчина рыл траншею и оказался погребен заживо
Как сообщает МЧС Беларуси, днем 7 июля спасатели получили сигнал, что в Кировске в траншее обрушилась земля и под грунтом оказался человек.
По предварительной информации, в Кировске на улице Терешковой мужчина 50 лет рыл траншею глубиной 4 метра под канализацию. В какой-то момент произошло обрушение стенок транше, и и мужчина оказался погребен под слоем грунта. К сожалению, сотрудники МЧС не смогли его спасти, и к их приезду мужчина уже скончался.
16:39 08/07/2020
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