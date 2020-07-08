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В Кировске мужчина рыл траншею и оказался погребен заживо

Как сообщает МЧС Беларуси, днем 7 июля спасатели получили сигнал, что в Кировске в траншее обрушилась земля и под грунтом оказался человек.

По предварительной информации, в Кировске на улице Терешковой мужчина 50 лет рыл траншею глубиной 4 метра под канализацию. В какой-то момент произошло обрушение стенок транше, и и мужчина оказался погребен под слоем грунта. К сожалению, сотрудники МЧС не смогли его спасти, и к их приезду мужчина уже скончался.
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