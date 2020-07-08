В Кировске мужчина рыл траншею и оказался погребен заживо

По предварительной информации, в Кировске на улице Терешковой мужчина 50 лет рыл траншею глубиной 4 метра под канализацию. В какой-то момент произошло обрушение стенок транше, и и мужчина оказался погребен под слоем грунта. К сожалению, сотрудники МЧС не смогли его спасти, и к их приезду мужчина уже скончался.