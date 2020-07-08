Сегодня гособвинитель заявил о необходимости наложения дополнительного ареста на имущество и денежные средства Феликса Касперовича (бывшего председателя правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр»), Андрея Подгорного (был заместителем начальника Главного управления информационных технологий Нацбанка), Сергея Сиводедова (бывшего гендиректора «Белтелекома») и Андрея Втюрина (экс-главу президентской службы безопасности, бывшего зама госсекретаря Совбеза).





Ходатайство поддержал суд.









В список вошли изъятые имущество и финансовые средства, на которые не был наложен арест во время досудебного производства. Сюда вошли $719 тыс., €7,5 тыс. и 1 кг золота в слитках, принадлежащие Подгорному; $20 тыс., облигации на $377 тыс. и €5 тыс. Касперовича; более €21 тыс. и $470 тыс. Сиводедова; а также $209,9 тыс. и свыше €25 тыс., принадлежащие Втюрину.





При этом Втюрин напомнил: он заявлял о том, что 25,6 тыс. евро и $30 тыс. были "взяты супругой по договору займа". "Прошу учесть, эти деньги получены законным путем", - добавил он.