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"Управляемый" коронавирус: ко дню выборов количество случаев COVID-19 сведут к нулю?

В ситуации с распространением коронавируса Беларусь оказалась не просто особенной, а единственной в таком роде страной в мире.

"Управляемый" коронавирус: ко дню выборов количество случаев COVID-19 сведут к нулю?



И по удивительному совпадению официально зарегистрированное Минздравом количество случаев COVID-19 в последние дни резко упало, причем ровно настолько, чтобы акурат к выборам свести это число к нолю.

Об этом на радио Свабода пишет Сергей Наумчик.

Я не сомневаюсь, что два месяца назад Министерству здравоохранения было приказано, чтобы число зараженных коронавирусом в день не превышало трехзначной цифры - девятисот или около того. И не больше. И так было в течение нескольких недель, хотя это противоречило алгоритму роста пандемии практически во всех странах.

А потом эта официальная статистика начала снижаться.


Теперь Лукашенко объявляет победу и, надо же случиться такому совпадению, в Витебске тут же сняли ранее принятые ограничения.

Недавно я был в Витебске, и знакомые врачи сказали мне, что ситуация с коронавирусом остается непростой. Лучше, чем два месяца назад, но гораздо хуже, чем говорят власти.

В любом случае не может быть и речи о победе даже в обозримом будущем.

Официальной статистики по Витебску нет. Что понятно: Лукашенко приказал - не паникуйте! Из разных городов поступают сообщения о том, что врачам запрещено диагностировать «коронавирус». Пневмония! А с воспалением легких можно и дома полежать.

Теперь, после слов о победе, нет сомнений, что ко дню президентских выборов число инфицированных упадет до ноля.

Мой коллега Александр Арсенов следит за количеством зараженных в Беларуси по официальной статистике, и вот интересный график у него получился: если такая динамика будет сохраняться (а в этом нет сомнений), Беларусь выйдет на ноль аккурат 7-8 августа.


За день до голосования агитация запрещена, но не запрещено объявлять победу .

Одним словом, все для элегантной победы. Не над коронавирусом, конечно, а над политическими противниками. Ну и над людьми.
"Белорусский партизан"
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