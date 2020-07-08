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Под Молодечно прошел черный дождь

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», вчера, 7 июля, в Молодечненском районе прошел очень странный дождь.

«Черная сажа — на листьях овощных культур, повсюду. Жители Молодечненского района Минской области в шоке от последствий дождя», — говорится в сообщении.

На видео, прикрепленном к сообщению видно, как женщина проводит рукой по навесу, а на руке остаются черные следы.

«Это видео снято в деревне в 10 километрах от Молодечно, — пишут нам. — Прошел дождь, после которого вчера жители деревни обнаружили вот такое на всех поверхностях. Что-то странное выпало с осадками. Люди — в шоке», — пишет «Баста!».
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