Под Молодечно прошел черный дождь
Как сообщает Telegram-канал «Баста!», вчера, 7 июля, в Молодечненском районе прошел очень странный дождь.
«Черная сажа — на листьях овощных культур, повсюду. Жители Молодечненского района Минской области в шоке от последствий дождя», — говорится в сообщении.
На видео, прикрепленном к сообщению видно, как женщина проводит рукой по навесу, а на руке остаются черные следы.
«Это видео снято в деревне в 10 километрах от Молодечно, — пишут нам. — Прошел дождь, после которого вчера жители деревни обнаружили вот такое на всех поверхностях. Что-то странное выпало с осадками. Люди — в шоке», — пишет «Баста!».
09:46 08/07/2020
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