Под Молодечно прошел черный дождь

«Черная сажа — на листьях овощных культур, повсюду. Жители Молодечненского района Минской области в шоке от последствий дождя», — говорится в сообщении





На видео, прикрепленном к сообщению видно, как женщина проводит рукой по навесу, а на руке остаются черные следы.





«Это видео снято в деревне в 10 километрах от Молодечно, — пишут нам. — Прошел дождь, после которого вчера жители деревни обнаружили вот такое на всех поверхностях. Что-то странное выпало с осадками. Люди — в шоке», — пишет «Баста!».