Дмитрия Колдуна госпитализировали с COVID-19
Певца Дмитрия Колдуна доставили в клинику в Минске после того, как у него выявили коронавирусную инфекцию.
Сначала артист почувствовал недомогание и заметил, что у него поднялась температура. Не придав симптомам значения, он попытался лечиться дома, однако лучше не становилось. Тогда певец вместе с женой сдал анализы на COVID-19. Они оказались положительными.
Певца отправили в больницу, а его жену - на карантин. У нее также подтвердился диагноз, однако пока болезнь протекает бессимптомно.
В ближайшее время анализы сдадут и остальные члены семьи Колдуна.
На День независимости Дмитрий Колдун участвовал в концерте у открывшегося суперфонтана.
09:01 08/07/2020
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