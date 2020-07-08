Дмитрия Колдуна госпитализировали с COVID-19









Сначала артист почувствовал недомогание и заметил, что у него поднялась температура. Не придав симптомам значения, он попытался лечиться дома, однако лучше не становилось. Тогда певец вместе с женой сдал анализы на COVID-19. Они оказались положительными.





Певца отправили в больницу, а его жену - на карантин. У нее также подтвердился диагноз, однако пока болезнь протекает бессимптомно.





В ближайшее время анализы сдадут и остальные члены семьи Колдуна.

На День независимости Дмитрий Колдун участвовал в концерте у открывшегося суперфонтана.