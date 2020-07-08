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"И не на такое согласишься": житель Молодечно рассказал про слёзы в милиции

7 июля сайт МВД опубликовал видео, на котором мужчина признаётся в совершении "противоправных действий", и при этом почти плачет, передает "Еврорадио".



Кадр из видео, где житель Молодечно просит прощения за своё поведение / МВД

"Когда в таких условиях находишься, и не на такое согласишься", — объясняет свой поступок житель Молодечно Александр Новик в разговоре с радио"Свобода". По его словам, в момент записи ролика он действительно плачет, потому что после задержания находился в очень возбуждённом состоянии.

Александра Новика задержали 3 июля в Молодечно — он фотографировал автозак с ОМОНовцами. За неподчинение сотрудникам милиции мужчине дали штраф в 270 рублей. Он не соглашается с информацией МВД, что при содержании вёл себя вызывающе.

"Это неправда. Этого точно не было. Я сказал, что я пойду сам. Я испугался. Очень испугался. Много же видео есть в интернете, где милиция бьёт людей".


В милиции Александр подписал протокол, "чтобы ничего такого не было". Через день его записали на камеру, мол, видео будет страховкой, если мужчину ещё раз задержат.

Александр — эпилептик. Диагноз не подтверждён, но из-за него мужчину не взяли в армию.

Белорусская милиция не впервые практикует подобные публичные покаяния. В 2018 году подросток просил прощения за то, что дал оплеуху скульптуре минского городового.
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