Кадр из видео, где житель Молодечно просит прощения за своё поведение / МВД





"Когда в таких условиях находишься, и не на такое согласишься", — объясняет свой поступок житель Молодечно Александр Новик в разговоре с радио"Свобода". По его словам, в момент записи ролика он действительно плачет, потому что после задержания находился в очень возбуждённом состоянии.





Александра Новика задержали 3 июля в Молодечно — он фотографировал автозак с ОМОНовцами. За неподчинение сотрудникам милиции мужчине дали штраф в 270 рублей. Он не соглашается с информацией МВД, что при содержании вёл себя вызывающе.





"Это неправда. Этого точно не было. Я сказал, что я пойду сам. Я испугался. Очень испугался. Много же видео есть в интернете, где милиция бьёт людей".









В милиции Александр подписал протокол, "чтобы ничего такого не было". Через день его записали на камеру, мол, видео будет страховкой, если мужчину ещё раз задержат.





Александр — эпилептик. Диагноз не подтверждён, но из-за него мужчину не взяли в армию.





Белорусская милиция не впервые практикует подобные публичные покаяния. В 2018 году подросток просил прощения за то, что дал оплеуху скульптуре минского городового.