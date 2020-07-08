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В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не пройден, и вспышка только ускоряется

Глава ВОЗ подчеркнул, что в мире на данный момент зарегистрировано 11,5 миллионов случаев заражения инфекцией.


На официальном сайте ВОЗ во вторник, 7 июля, состоялся брифинг, на котором глава Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пик коронавируса еще достигнут, а наоборот, вспышка ускоряется, пишет "Комсомольская правда".

«В самом начале вспышки COVID-19 за 12 недель было выявлено 400 тысяч случаев заражения инфекцией. Если мы возьмем прошедшие выходные, то в мире было выявлено 400 тысяч случаев. Могу утверждать, что вспышка ускоряется. Нельзя сейчас утверждать, что мы вышли на пик, это не так», — прокомментировал глава ВОЗ.

Он также добавил, что всего в мире на данный момент зарегистрировано 11,5 миллионов случаев заражения инфекцией COVID-19. И отметил, что «некоторым странам удалось добиться прогресса, чтобы сократить смертность от коронавируса, но в других она по-прежнему растет». Всего от коронавируса скончались более 535 тысячи человек.


Эксперты ВОЗ также отметили, что на данном этапе врачи научились лучше работать с пациентами, которые подхватили инфекцию, у них уже есть опыт. Но число новых случаев заражения коронавирусом растет каждый день. И если в апреле-мае фиксировали 100 тысяч случаев, то в июне число случаев COVID-19 выросло до 200 тысяч. Это говорит о том, что вспышка ускоряется.
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