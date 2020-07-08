



На телеканале СТВ в программе Новости «24 часа» показали сюжет со встречи Александра Лукашенко с активом Минска, которая состоялась во вторник, 7 июля. Президент высказался о блогерах, которые пытаются в интернете формировать общественное мнение.





«Признаюсь, что я не очень погружен в интернет, но мне докладывают, кто там пытается хайповать и пОстится. Я же правильно сказал? Правильно. Когда мне называют фамилии этих блогеров, то я начинаю чесать затылок и думаю: кто это такие? Вас даже родственники долго вспоминают», — отметил Лукашенко.





Он добавил, что блогеры хоть и думают, что пытаются формировать мнение, но это не так. И призвал всех собравшихся стать «мнения формирующими людьми».





«Не упустите из рук это святое, что должно принадлежать вам. Именно вы должны формировать мнение, и никто другой», — подчеркнул Лукашенко.