В Чехии лоб в лоб столкнулись пассажирские поезда — есть погибшие





Авария произошла возле населенного пункта Пернинк в Карловарском крае. В результате двое людей погибли, около 30 человек получили ранения, сообщает ТСН со ссылкой на чешское издание CT24





"Два пассажирских поезда столкнулись на линии между Пернинка и Новым Гамри в районе Карловых Вар", — говорится в сообщении.





Один поезд направлялся в Карловы Вары с немецкого Йохангеоргенштадта, а второй ехал по той же линии в обратном направлении. В результате лобового столкновения около 30 человек получили ранения, некоторые — с очень серьезными травмами. Информация о погибших разнится.





Чешское телевидение со ссылкой на спасателей сообщило о по меньшей мере трех жертвах. Представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касал подтвердил двух погибших.





На место происшествия отправили вертолеты скорой помощи. В больнице в Карловых Варах объявили так называемый травматологический план. Его вводят, когда ожидается большое количество пострадавших.