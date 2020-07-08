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В Чехии лоб в лоб столкнулись пассажирские поезда — есть погибшие

В результате лобового столкновения двух поездов в Чехии 30 человек получили ранения.


Авария произошла возле населенного пункта Пернинк в Карловарском крае. В результате двое людей погибли, около 30 человек получили ранения, сообщает ТСН со ссылкой на чешское издание CT24.

"Два пассажирских поезда столкнулись на линии между Пернинка и Новым Гамри в районе Карловых Вар", — говорится в сообщении.

Один поезд направлялся в Карловы Вары с немецкого Йохангеоргенштадта, а второй ехал по той же линии в обратном направлении. В результате лобового столкновения около 30 человек получили ранения, некоторые — с очень серьезными травмами. Информация о погибших разнится.

Чешское телевидение со ссылкой на спасателей сообщило о по меньшей мере трех жертвах. Представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касал подтвердил двух погибших.

На место происшествия отправили вертолеты скорой помощи. В больнице в Карловых Варах объявили так называемый травматологический план. Его вводят, когда ожидается большое количество пострадавших. 
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