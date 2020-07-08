В Чехии лоб в лоб столкнулись пассажирские поезда — есть погибшие
В результате лобового столкновения двух поездов в Чехии 30 человек получили ранения.
Авария произошла возле населенного пункта Пернинк в Карловарском крае. В результате двое людей погибли, около 30 человек получили ранения, сообщает ТСН со ссылкой на чешское издание CT24.
"Два пассажирских поезда столкнулись на линии между Пернинка и Новым Гамри в районе Карловых Вар", — говорится в сообщении.
Один поезд направлялся в Карловы Вары с немецкого Йохангеоргенштадта, а второй ехал по той же линии в обратном направлении. В результате лобового столкновения около 30 человек получили ранения, некоторые — с очень серьезными травмами. Информация о погибших разнится.
Чешское телевидение со ссылкой на спасателей сообщило о по меньшей мере трех жертвах. Представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касал подтвердил двух погибших.
На место происшествия отправили вертолеты скорой помощи. В больнице в Карловых Варах объявили так называемый травматологический план. Его вводят, когда ожидается большое количество пострадавших.
08:28 08/07/2020
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