



На сайте МИД Литвы сообщили, что в Беларусь была отправлена гуманитарная помощь для борьбы с коронавироусом.





«Во вторник, 7 июля, выехала гуманитарная помощь в Беларусь со средствами, которые были изготовлены в Литве», — сказано в сообщении МИД.





Также в МИД проинформировали, что данная гуманитарная помощь для Беларуси предназначена решением правительства Литовской Республики от 3 июня.





За 50 тысяч евро были приобретены 16 800 литров дезжидкости и 8400 одноразовых халатов.