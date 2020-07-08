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Литва направила в Беларусь гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом на 50 тысяч евро отправлена из Литвы в Беларусь. Страна-соседка отправила в Беларусь 16 800 литров дезжидкости и 8400 одноразовых халатов.


На сайте МИД Литвы сообщили, что в Беларусь была отправлена гуманитарная помощь для борьбы с коронавироусом.

«Во вторник, 7 июля, выехала гуманитарная помощь в Беларусь со средствами, которые были изготовлены в Литве», — сказано в сообщении МИД.

Также в МИД проинформировали, что данная гуманитарная помощь для Беларуси предназначена решением правительства Литовской Республики от 3 июня.

За 50 тысяч евро были приобретены 16 800 литров дезжидкости и 8400 одноразовых халатов.
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