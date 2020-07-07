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Момент истины для ожидающих сноса частных домов в столице. Минск перенаселять нельзя

Перенаселять Минск нельзя, необходимо развивать города-спутники.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля заявил во время встречи с активом столицы, сообщает БелТА. Агентство цитирует президента. 

фото носит иллюстрационный характер

"Особое внимание нам надо обратить в целом на город. Он должен быть образцом для жизни во всех отношениях. Пока общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тыс. семей", - отметил глава государства.
Наряду с этим он констатировал, что поставлена задача не допустить, чтобы население города превысило 2 млн человек, - не повторить негативный опыт крупных городов, где большая концентрация населения.


"Поэтому нам ни в коем случае нельзя допустить перенаселения Минска. Ко мне часто приходят (я очень жестко контролирую вопрос земель сельхозназначения). За первую кольцевую дорогу - ни шагу! Минск должен остаться внутри первой кольцевой дороги. И не думайте, что я дам согласие на перенаселение зеленых зон, - сказал Александр Лукашенко. - Если кто-то думает, что мы парки и зеленую зону начнем подрезать и там что-то строить, этого не будет. Это достояние людей".

"Это наше величайшее достояние, что мы не перегрузили Минск. Надо к этому подходить очень осторожно. Нельзя перенаселять его. У нас достаточно свободных земель для того, чтобы строить в том числе и жилье", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что будут и далее развиваться города-спутники, транспортное сообщение с ними, а в самой столице надо сокращать строительство.

"Нам надо на Минск посмотреть серьезно. Может быть, вернуться еще к генеральному плану и окончательно утвердить его и представить минчанам, чтобы они понимали, как будем двигаться в ближайшую пятилетку", - заявил Александр Лукашенко.
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