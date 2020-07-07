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Таки да! В Бобруйске появилась общедоступная Стена плача

Круглосуточно доступная Стена плача появилась в Бобруйске, помолиться и оставить записки можно уже сейчас, сообщает bobrlife.by.


Стена плача находится внутри площадки "Еврейский дворик", которую открыли в августе 2019 года. В настоящее время подходят к концу ремонтные работы.

"Стена плача у нас была и раньше, находилась в работающей синагоге. Но сейчас людям будет еще удобнее приходить, чтобы помолиться и оставить записки, ведь она находится в открытом доступе на улице и работает круглосуточно", – отметил раввин Шауль Хабабо. "Бобруйчане уже могут прийти", - заметил он.

Планируется, что все записки будут собираться и направляться на Стену Плача в Иерусалим каждый месяц. Но это при условии, что граница с Израилем будет открыта.

На этом работы на объекте не заканчиваются. В ноябре возле синагоги поставят памятник, который будет выполнен в виде дерева.

"Внизу будет Звезда Давида, на которой укажем города и количество погибших евреев в годы Великой Отечественной войны. Сверху отметим, где есть еврейские общины в Беларуси сейчас", – рассказал раввин.

Торжественное открытие объектов планируется в ноябре этого года. Все строительные работы ведутся за счет пожертвований.
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