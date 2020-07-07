+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Уголовное дело в отношении экс-главы Докшицкого района, выстрелившего в друга на охоте, закрыли

Источники TUT.BY в Докшицах сообщили, что следствие по делу экс-главы местного райисполкома Олега Пинчука, который в феврале 2020 года, похоже, случайно застрелил на охоте 37-летнего бизнесмена Валерия Янчака, закончилось.

«Уголовное дело закрыли по амнистии. Пинчуку вернули оружие», — рассказали нам несколько жителей Докшиц.

— Все Докшицы сейчас это обсуждают. В соответствии с Законом об амнистии в связи с 75-летием Победы (официально опубликован 22 мая. — Прим. TUT.BY) следствие в отношении него по уголовному делу за причинение смерти по неосторожности прекращено. То есть до суда даже не дошло. Дело закрыли, по нашим данным, 27 мая — больше месяца назад. Пинчуку вернули оружие. К слову, он как заядлый охотник владеет не гладкоствольным оружием, а нарезным — то есть профессиональным, с оптикой, — рассказал источник TUT.BY.

— Следствие по делу действительно прекращено, — подтвердила TUT.BY и одна из родственниц погибшего Валерия Янчака.

Олег Пинчук, который раньше отвечал на вопросы TUT.BY, на этот раз отказался от комментариев:

— Я больше не хочу и не буду общаться.

В управлении Следственного комитета по региону ограничились коротким комментарием.

— В подразделениях УСК по Витебской области данного уголовного дела нет, — сообщила TUT.BY официальный представитель регионального ведомства Оксана Лазько.

При этом в УСК не пояснили, прекращено ли расследование, и если да, то в связи с чем.

Бывший глава Докшицкого райисполкома Олег Пинчук с недавних пор работает заместителем директора УП «Глубокоегаз» — филиала «Витебскоблгаза». Эту информацию TUT.BY подтвердили на предприятии.

— Пинчук ездит на работу в Глубокое, это в 25 километрах от Докшиц, — рассказывают местные.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Трактор Беларусь задавит президента
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Ольга Карач
ТАК ВОТ ОТКУДА ДЕНЬГИ на выборы Лукашенко
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]