«Уголовное дело закрыли по амнистии. Пинчуку вернули оружие», — рассказали нам несколько жителей Докшиц.





— Все Докшицы сейчас это обсуждают. В соответствии с Законом об амнистии в связи с 75-летием Победы (официально опубликован 22 мая. — Прим. TUT.BY) следствие в отношении него по уголовному делу за причинение смерти по неосторожности прекращено. То есть до суда даже не дошло. Дело закрыли, по нашим данным, 27 мая — больше месяца назад. Пинчуку вернули оружие. К слову, он как заядлый охотник владеет не гладкоствольным оружием, а нарезным — то есть профессиональным, с оптикой, — рассказал источник TUT.BY.





— Следствие по делу действительно прекращено, — подтвердила TUT.BY и одна из родственниц погибшего Валерия Янчака.





Олег Пинчук, который раньше отвечал на вопросы TUT.BY, на этот раз отказался от комментариев:





— Я больше не хочу и не буду общаться.





В управлении Следственного комитета по региону ограничились коротким комментарием.





— В подразделениях УСК по Витебской области данного уголовного дела нет, — сообщила TUT.BY официальный представитель регионального ведомства Оксана Лазько.





При этом в УСК не пояснили, прекращено ли расследование, и если да, то в связи с чем.





Бывший глава Докшицкого райисполкома Олег Пинчук с недавних пор работает заместителем директора УП «Глубокоегаз» — филиала «Витебскоблгаза». Эту информацию TUT.BY подтвердили на предприятии.





— Пинчук ездит на работу в Глубокое, это в 25 километрах от Докшиц, — рассказывают местные.



