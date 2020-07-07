TUT.BY посмотрел, как выглядит эпидемиологическая ситуация в этих странах сейчас и как она изменилась после начала туристического сезона. Также попытались понять, могут ли вновь закрыть границу для стран, откуда приезжают уже зараженные коронавирусом туристы.

Албания: ежедневный прирост — больше 50 случаев. До начала турсезона было 25

Первой для туристических чартеров из Беларуси открылась Албания (население — около 2,8 миллиона). Белорусские туристы полетели туда 12 июня — даже раньше, чем граждане стран ЕС: для них граница открылась только с 15-го числа.





На данный момент в Албании зафиксировано почти 3 тысяч случаев COVID-19 с начала эпидемии (первый случай здесь выявили 8 марта).





Всю весну, согласно статистике сайта Worldometers.info, число новых случаев в день редко превышало 25. С началом туристического сезона количество ежедневных заражений ощутимо пошло вверх.





Сухопутные границы со странами-соседками Албания открыла 1 июня. Ситуация стала меняться с 9 июня, когда впервые было зафиксировано 36 новых случаев.





Скриншот с сайта worldometers.info





Сейчас почти каждый день в Албании фиксируется более 50 новых заражений. 3 июля было выявлено 90 человек с COVID-19 — на данный момент это пиковое значение для страны.





Туристические чартеры из Беларуси в Албанию летают дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Белорусские туроператоры предлагают отдых на нескольких курортах, среди них — Ксамиль, Дуррес, Влера.





До окончания эпидемии для туристов разработаны определенные правила, которые они должны соблюдать. Например, в аэропорту и самолете нужно находиться в маске. По прибытии на паспортный контроль у отдыхающих проверят температуру, в отеле ее также будут измерять.





Зонты на пляже должны находиться на расстоянии не меньше 3 с половиной метров. Соблюдать дистанцию необходимо и в ресторанах: столики рекомендуют расставить в метре друг от друга, при этом от шведского стола лучше отказаться.

Турция: каждый день — по 1100—1200 новых случаев, хоть это и меньше, чем весной

11 июня правительство Турции заявило об открытии своих воздушных, сухопутных и морских границ (кроме как с Ираном и Сирией). Для белорусских туристов отдых в Анталии или Измире стал доступен с 1 июля — в этот день улетел первый рейс из Минска. По словам представителей туроператоров, на данный момент туры раскуплены минимум на неделю вперед.





Что сейчас в Турции (население — 82 миллиона человек) с эпидемиологической обстановкой? Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране заразились более 206 тысяч человек. Почти 183 тысячи жителей уже выздоровели, более 5 тысяч — умерли.





Перед тем как было принято решение об открытии границ, в Турции фиксировалось по 800−900 новых случаев в день. Для сравнения: в пиковые дни, которые пришлись на апрель, число выявленных инфицированных в день достигало 4600−5100 человек.





Скриншот с сайта worldometers.info





Сейчас ежедневный прирост составляет 1100−1200 по всей стране. Он немного снизился по сравнению со второй половиной июня. Напомним, в Турции живет более 84 миллионов человек.





На отдыхе в Турции для туристов прописаны правила, которые позволяют минимизировать риск заражения COVID-19. Находиться в аэропорту и лететь в самолете нужно в маске, как и во время трансфера. В отелях — повсюду маски, санитайзеры и разметка для соблюдения дистанции. Туристам при чекине обязательно измеряют температуру, а также дезинфицируют чемоданы.





Ранее заявлялось, что в аэропортах будут оборудованы ковид-центры, где можно будет сдать тест на коронавирус, если у пассажира выявят повышенную температуру.

Египет: устойчивый рост с конца весны

Границы Египта (население — 98,4 миллиона) для туристов открылись 1 июля.





Первые чартеры на популярные у белорусов курорты стартовали следом за Турцией — 2 июля. Возобновились полеты в Хургаду, а также в Шарм-аль-Шейх.





Во время полета и в аэропорту всех пассажиров просят быть в масках и перчатках, с собой им запрещено брать ручную кладь — только дамские сумочки и мужские барсетки.





Скриншот с сайта worldometers.info





По данным Worldometers.info, на 7 июля в Египте зарегистрировано более 76 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, только 21 тысяча из них выздоровела. С конца весны в стране наблюдается устойчивый рост количества новых случаев. Например, в апреле и мае в день фиксировали от 100 до 500, в июне — от 1200 до 1500. В первую неделю июля в среднем — около 1350.

Черногория: после месяца на нуле — 60 заражений в день

Открывать границы Черногория (население — около 600 тысяч человек) начала 8 июня — для граждан тех стран, где было меньше 25 активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. На тот момент Беларусь превышала этот показатель почти в десять раз, несмотря на это белорусские туроператоры планировали начать полеты уже с 16 июня.





Однако на протяжении нескольких недель Институт общественного здоровья Черногории не включал Беларусь в список государств, гражданам которых разрешен въезд без соблюдения карантина.





О том, что границу для нас все-таки откроют, вечером 6 июля сообщила авиакомпания «Белавиа». Каждый день с 10 июля она будет выполнять чартерные рейсы в черногорский Тиват. Для отдыха в Черногории не потребуется ни виза, ни ПЦР-тест.





Больше месяца — с 12 мая по 14 июня — в Черногории не фиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. До этого каждый день официальная статистика регистрировала от 1 до 30 в день.





Скриншот с сайта worldometers.info





После 15 июня ситуация несколько изменилась. Всего в стране зафиксировано 841 случай COVID-19, сейчас число болеющих опережает количество выздоровевших (последних — 315 человек).





В последние дни наметился заметный рост, которого не было в апреле или мае. Например, 5 июля был выявлен 61 случай, 6-го — 60.

Кто еще планирует начать туристический сезон?

О планах принимать туристов из Беларуси заявляли еще несколько стран:





Тунис — но полетная программа в очередной раз перенесена;

Объединенные Арабские Эмираты — полеты должны были стартовать 7 июля, однако самолет с путешественниками так и не вылетел;

Мальдивы — президент страны заявил, что для иностранных туристов с 15 июля откроются малообитаемые острова;

Грузия — по данным сайта toursoyuz.by, который ссылается на посла Грузии в Беларуси, страна не откроет границы раньше 1 августа.

Могут ли страны закрыть границу для государств, откуда приезжает много туристов с COVID-19?

Теоретически могут. Такой пример уже есть.





Международное авиасообщение между Турцией и Казахстаном возобновилось 21 июня. За две недели на отдых к морю успело улететь более 450 человек.





Но уже 2 июля авиакомпания Air Astana сообщила о том, что турецкие власти проинформировали ее о двухнедельном запрете на полеты для граждан Казахстана. «Причиной стало усиление карантина, объявленное в Казахстане 2 июля», — сказано в сообщении компании.





Чуть ранее 2 июля казахстанское издание tengritravel.kz со ссылкой на местный комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Казахстана написало:





— По информации руководителя управления культуры и туризма города Анталья, если среди граждан, прибывших из Казахстана, будут зарегистрированы случаи заражения COVID-19, будет предложено прекратить авиарейсы между двумя странами.





До этого минимум у четырех туристов из Казахстана, которые отдыхали в Анталье, обнаружили коронавирус.





Снять ограничения, а затем опять их ввести успела и Хорватия. Как пишет euronews.com, 25 июня в стране вновь ввели карантин для прибывающих из Северной Македонии, Сербии, Косово и Боснии, после того как в регионе началась новая вспышка COVID-19.





По словам директора по туризму компании «Аэробелсервис» Александра Бурдейко, «теоретически возможно все», в том числе отмена полетов в страны, которые в данный момент готовы принимать туристов.





— Теоретически возможна повторная вспышка коронавирусной инфекции в Турции или в Беларуси. Никто сейчас не может предсказать, как это будет. Мы живем в тех реалиях, которые есть в данный момент.

Как изменился отдых в Турции во время COVID-19. Рассказывают белорусские туристы, испытавшие все на себе

На данный момент, говорит Александр Бурденко, турецкая сторона прислала белорусскому туроператору требования, которые должны быть соблюдены во время перелетов и переездов. В каких случаях полеты могут быть отменены? Такая информация не оговаривалась.





— В самолете должны быть свободны два ряда — шесть пустых кресел. Персонал должен быть в масках и перчатках, пассажиры — тоже в масках, за исключением времени приема пищи. В аэропорту туристам также нужно использовать средства индивидуальной защиты. Во время получения багажа отдыхающие соблюдают дистанцию, сидеть в аэропорту можно через одно кресло друг от друга. Встречающих и провожающих в здание аэропорта не допускают. Автобусы для трансфера заполнены наполовину. Другая информация с нами не оговаривалась.



