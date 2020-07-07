Сколько операций по трансплантации органов сделаны в Беларуси в этом году?
В республике, несмотря на пандемию COVID-19, в первом полугодии 2020 г. проведены 262 операции по трансплантации органов: 50 пересадок печени, 25 — сердца, 180 — почек, 5 — легких и по одной — комплексов «сердце — легкое» и «поджелудочная железа — почка».
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил главный внештатный трансплантолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор Олег Руммо.
Он также уточнил, что на эти высокотехнологичные операции в нашу страну приезжали и граждане из ближнего и дальнего зарубежья. Только в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии за 6 месяцев 2020 г. прооперированы более 500 пациентов из-за рубежа.
Напомним, в 2018-м в Беларуси выполнена 481 трансплантация органов. 2019 г. стал самым удачным за всю историю белорусской трансплантологии. Тогда врачам впервые удалось выполнить 528 пересадок органов (55,7 операции на 1 млн населения). Из них 93 трансплантации печени (тоже рекорд!), 374 — почки, 52 — сердца, 9 — легких (это прорыв!).
Как сказал О. Руммо, операции по трансплантации органов выполняют не только в Минске.
— Мы обучили этим передовым технологиям хирургов районных, областных больниц, — пояснил профессор. — Однако есть операции, которые выполняют только в нашем центре. Среди них сплит-трансплантации, когда донорская печень делится на две части и пересаживается двум пациентам.
18:43 07/07/2020
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