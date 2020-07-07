Олег Руммо. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил главный внештатный трансплантолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор









Он также уточнил, что на эти высокотехнологичные операции в нашу страну приезжали и граждане из ближнего и дальнего зарубежья. Только в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии за 6 месяцев 2020 г. прооперированы более 500 пациентов из-за рубежа.





Напомним, в 2018-м в Беларуси выполнена 481 трансплантация органов. 2019 г. стал самым удачным за всю историю белорусской трансплантологии. Тогда врачам впервые удалось выполнить 528 пересадок органов (55,7 операции на 1 млн населения). Из них 93 трансплантации печени (тоже рекорд!), 374 — почки, 52 — сердца, 9 — легких (это прорыв!).





Как сказал О. Руммо, операции по трансплантации органов выполняют не только в Минске.





— Мы обучили этим передовым технологиям хирургов районных, областных больниц, — пояснил профессор. — Однако есть операции, которые выполняют только в нашем центре. Среди них сплит-трансплантации, когда донорская печень делится на две части и пересаживается двум пациентам.



