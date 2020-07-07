



Конковичи - деревня, центр сельсовета. Автор ролика, снятого предположительно 4 июля, показал, что ферму затопило, а в грязи лежат раненые и мертвые телята.









На звонок в сельсовет ответили, что связаться с колхозной конторой можно только по одному номеру, но он был недоступен. По словам представителя местной власти, как раз с 7 июля в хозяйстве сменился руководитель, но кто именно возглавил колхоз, в сельсовете не знали.





Оказалось, что после резонанса руководитель управления сельского хозяйства и продовольствия Петриковского райисполкома Николай Мисюра лично поехал в Конковичи, чтобы выяснить, что случилось, и навести порядок в хозяйстве. Районный чиновник, когда снял трубку, как раз был в "Агро-Слободе".





"Дикие собаки и волки порвали телят. Здесь рядом пойма Припяти, в последнее время вода начала прибывать, и собаки пошли сюда. Вчера и сегодня уже нашли и отстреляли четырех собак. Этот ролик сняли сами смотрители - это их же скотина, они отвечают за нее.





Да, собаки виноваты, но ведь их не накажешь. Заведующий фермы, зоотехник, врач наказаны. А теперь волки будут начинать приходить - ежегодно они нападают на телят. Поэтому просим охотников, чтобы волков отстреливали", - сказал Николай Мисюра.









По словам руководителя управления, лужи и грязь появились на территории хозяйства после сильных дождей.





Николай Мисюра заявил, что в «Агро-Слободе» нет признаков бесхозяйственности — ферму уже почистили, навели порядок.





При этом чиновник отметил, что хозяйство проблемное, здесь давно не могут найти постоянного руководителя. Поэтому исполняющие обязанности директора часто меняются.