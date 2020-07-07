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Шокирующее видео с мертвыми телятами: что случилось в Петриковском районе?

Видео с кадрами мертвых телят и грязи в колхозе появилось в интернете и вызвало резонанс. Речь идет о хозяйстве "Агро-Слобода" в деревне Конковичи Петриковского района Гомельской области.

Свабода узнала, что там происходит.

Конковичи - деревня, центр сельсовета. Автор ролика, снятого предположительно 4 июля, показал, что ферму затопило, а в грязи лежат раненые и мертвые телята.


На звонок в сельсовет ответили, что связаться с колхозной конторой можно только по одному номеру, но он был недоступен. По словам представителя местной власти, как раз с 7 июля в хозяйстве сменился руководитель, но кто именно возглавил колхоз, в сельсовете не знали.

Оказалось, что после резонанса руководитель управления сельского хозяйства и продовольствия Петриковского райисполкома Николай Мисюра лично поехал в Конковичи, чтобы выяснить, что случилось, и навести порядок в хозяйстве. Районный чиновник, когда снял трубку, как раз был в "Агро-Слободе".

"Дикие собаки и волки порвали телят. Здесь рядом пойма Припяти, в последнее время вода начала прибывать, и собаки пошли сюда. Вчера и сегодня уже нашли и отстреляли четырех собак. Этот ролик сняли сами смотрители - это их же скотина, они отвечают за нее. 

Да, собаки виноваты, но ведь их не накажешь. Заведующий фермы, зоотехник, врач наказаны. А теперь волки будут начинать приходить - ежегодно они нападают на телят. Поэтому просим охотников, чтобы волков отстреливали", - сказал Николай Мисюра.


По словам руководителя управления, лужи и грязь появились на территории хозяйства после сильных дождей.

Николай Мисюра заявил, что в «Агро-Слободе» нет признаков бесхозяйственности — ферму уже почистили, навели порядок.

При этом чиновник отметил, что хозяйство проблемное, здесь давно не могут найти постоянного руководителя. Поэтому исполняющие обязанности директора часто меняются.
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