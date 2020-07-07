Белорусы требуют от властей остановить “ядерный психоз”





В качестве иллюстрации к петиции авторы поставили карикатуру с “говорящей” надписью: “Останови ядерный психоз”.





Основной причиной, почему пока нельзя запускать Белорусскую АЭС, авторы петиции считают эпидемиологическую ситуацию в стране. “В связи с эпидемией коронавируса, есть риск, что запуск станции будет выполняться недостаточно квалифицированными специалистами и без должного контроля”, — говорится в обращении.





В то же время, в петиции называются и другие причины, почему БелАЭС не должна пока вводиться в строй:





- до сих пор не решены проблемы безопасности, выявленные во время стресс-тестов БелАЭС. Беларусь обязалась предпринять действия для их решения, и отразила их в своем Национальном плане действий. Их выполнение уже после запуска БелАЭС, чревато дополнительными рисками.





- отсутствует план обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). На станции сейчас нет даже площадки для его сухого пристанционного хранения. Пока нет условий для последующего безопасного обращения с этим чрезвычайно опасным видом ядерных отходов, запускать станцию нельзя.





- в Беларуси, по нашим сведениям, нет достаточного количества мощностей холодного и горячего резерва, необходимых для безопасной интеграции БелАЭС в энергосистему.