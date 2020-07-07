К тому моменту, когда Мелита возмутилась в своем инстаграме тем, как ОМОН хватал и вел в автозак людей, мирно стоящих в очередь в магазин, некоторые ее коллеги уже были уволены с телеканалов.





Маратом Марковым, после чего Реакция ОНТ не заставила себя ждать — передачу Мелиты незамедлительно сняли, но увольнять не стали. Вчера же у Мелиты состоялся разговор с директором ОНТ, после чего Тhe village Беларусь пообщался с девушкой и расспросил ее об увольнении.





— Я благодарна ОНТ за то, что когда-то без опыта взяли меня на работу. Нас в гимнастике всегда учили работать и молчать. Поэтому я не умела говорить. А тут надо было разговаривать, а канал предоставил мне курсы. У меня преподавала классная женщина по фамилии Кабанова. Изначально меня звали на спортивные новости, но я попробовала и поняла, что не умею. Это сложно, я заговаривалась. И я предложила свою рубрику.





Спасибо, что приняли меня с ней. Это была моя идея и я рада, что она оказалась такой востребованной, что спустя год начала выходить каждый день в разных вариациях и с разными ведущими. Я привела в передачу «Бонакву» и «Марк Формель». Я нашла спортзал и договорилась о бесплатных съемках. Я правда видела свое будущее в телевизоре. У меня был пример Ляйсан Утяшевой, и я хотела заниматься тем же. Но не сложилось.





— Мелита, но ты же пришла на ОНТ уже звездой, известной спортсменкой. Еще и принесла идею рубрики, привела рекламодателей, нашла бесплатный зал. Не то чтобы это было одолжение со стороны канала… В итоге, ты сегодня уволилась сама или тебе уволили?





— Я уволилась сама. Возможно, мне бы что-то предложили, но я опередила. Был долгий разговор с директором, но это мое решение.





— Тебя хотели оставить?





— Там было все сложно. Я приняла это решение по ходу разговора, поняла, что увольняюсь и не хочу дальше. Канал подразумевал, что выкидывая этот пост, мне должно было быть очевидно, что меня уволят. Но у нас не было договоренности о том, что я должна согласовывать с ОНТ свои посты в инстаграме. У нас была договоренность, что я буду согласовывать каждое свое интервью. Это началось в 2018 году. Я должна была спрашивать перед каждым интервью, могу ли я согласиться.





— Это было прописано в контракте?





— Это была устная договоренность. И мне было крайне не рекомендовано общаться с некоторыми СМИ. До вторника я выполняла эту договоренность. Мне прилетало много запросов на интервью. Сначала я должна была получить разрешения на участие, потом я должна была согласовывать сам текст. Речи о постах в инстаграме не шло. Это моя частная жизнь. Это мои личные соцсети.





— Интервью в каких СМИ ты должна была согласовывать?





— Я спрашивала про все.





— В каких случаях канал не давал добро на твое участие?





— Однажды мне не разрешили участвовать в проекте TUT.BY про места детства. Было жалко, хороший проект.





— Сколько тебе платили на ОНТ?





— Я была на 0, 25 ставки, это 400 рублей в месяц. В месяц выходило 4 передачи.





— Если бы ты знала, что у поста будут такие последствия ты бы все равно написала его? Ты не жалеешь?





— Я не жалею и да, я написала бы. Я не считаю свой пост каким-то знаменем. Это мои личные эмоции и я вправе их выражать. Я никого не оскорбляла этим постом.





— У тебя уже были проблемы похожего характера?





— В 2018 году я поучаствовала в классном проекте на Белсате, который называется «Я не буду это есть». На тот момент, я кстати, не любила картошку и полюбила ее после этой передачи. Это была возможность сняться всей семьей, с подругами. Передача про еду, не политику. После этого мою рубрику сняли с ОНТ и предложили мне перейти в редакторский отдел.





Я решила уволиться, но тогда меня вызвали к директору, сказали, чтобы я не встревала в политические моменты и все согласовывала. Я согласилась, потому что мне хотелось построить телевизионную карьеру. Хотелось делать передачу не только про спортсменов, но и про их команду. Ведь каждая моя медаль — это результат не только мой, но всей команды. Даже работников аэропорта, которые помогали переносить обручи.





— Как ты видишь сейчас свое будущее?





— Хочется быть самой себе начальником.





— У тебя есть обида на канал?





— Я перестала обижаться. Меня этому научил спорт, он очень несправедливая штука. Черт возьми, я девочка. Мне бывает тяжело. Я может тут хорохорюсь перед всеми, но мне тяжело смотреть на многие несправедливые вещи. Я до сих пор постараюсь надеяться на то, что всемирная справедливость восторжествует и мы с вами до этого доживем.





— Что ты можешь сказать своим бывшим коллегам, которые работают на телевидении и не высказываются?





— Это их выбор. Я не вправе никого обвинять или поддерживать. Я свой выбор сделала.