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Госконтроль о блокировке MolaMola: чтобы "предотвратить финансирование терроризма"

Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля впервые объяснил блокировку в июне крауд-платформы MolaMola.

Письмо получил ее соучредитель Антон Мотолько. Ведомство ссылается на статью закона "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

Напомним, на "Моломола" собирали средства для белорусских больниц, связанных с борьбой с COVID-19. 

"Белгазпромбанк" во главе с временной админстрацией под руководством Ермаковой заблокировал счета компании "Хайв Проджект", которой принадлежат краудфандинговые платформы "Моломола" и "Улей", после обысков в банке и смены его руководства. 

Другим соучредителем MolaMola является предприниматель Эдуард Бабарико, сын потенциального кандидата в президенты, экс-банкира Виктора Бабарико. С 18 июня они оба находятся в СИЗО КГБ.

"В связи с блокировкой счетов мы не можем рассчитаться за выполненную работу с нашими программистами и подрядчиками, заплатить зарплату сотрудникам и оплатить аренду офиса, — сообщает Мотолько. — Надеюсь, что все же в ближайшее время снимут арест и дадут возможность рассчитаться с контрагентами".
Источник: euroradio.fm
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