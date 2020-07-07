Письмо получил ее соучредитель Антон Мотолько. Ведомство ссылается на статью закона "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".





Напомним, на "Моломола" собирали средства для белорусских больниц, связанных с борьбой с COVID-19.





"Белгазпромбанк" во главе с временной админстрацией под руководством Ермаковой заблокировал счета компании "Хайв Проджект", которой принадлежат краудфандинговые платформы "Моломола" и "Улей", после обысков в банке и смены его руководства.





Другим соучредителем MolaMola является предприниматель Эдуард Бабарико, сын потенциального кандидата в президенты, экс-банкира Виктора Бабарико. С 18 июня они оба находятся в СИЗО КГБ.





"В связи с блокировкой счетов мы не можем рассчитаться за выполненную работу с нашими программистами и подрядчиками, заплатить зарплату сотрудникам и оплатить аренду офиса, — сообщает Мотолько. — Надеюсь, что все же в ближайшее время снимут арест и дадут возможность рассчитаться с контрагентами".







