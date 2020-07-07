



Если верить сстатистие ведомства, то к утру вторника в Беларуси было зарегистрировано 64 003 случая коронавируса (+199 за сутки).





Их них умерли 436 пациентов (+7 за сутки)





Число выздоровевших и выписанных составляет 51 902, за сутки их количество выросло на 782 пациента.





Проведено более 1,078 миллиона тестов.





Напомним, сегодня Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске







