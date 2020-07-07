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Минздрав за сутки обнаружил всего 199 новых больных COVID-19. Но умерли 7 человек

Минздрав озвучил новый цифры по распространению коронавируса в стране.


Если верить сстатистие ведомства, то к утру вторника в Беларуси было зарегистрировано 64 003 случая коронавируса (+199 за сутки).

Их них умерли 436 пациентов (+7 за сутки)

Число выздоровевших и выписанных составляет 51 902, за сутки их количество выросло на 782 пациента.

Проведено более 1,078 миллиона тестов. 

Напомним, сегодня Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске
"Белорусский партизан"
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