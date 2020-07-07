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Мир после COVID-19: в ООН озвучили два сценария - один из них не радует

В Организации объединенных наций рассматривают два сценария для мира после пандемии коронавируса (COVID-19).


Генсек ООН Антониу Гутерриш в статье для Aftonbladet заявил, что пандемия усугубила неравноправие в отношениях как внутри стран, так и между государствами.

Так, по его словам, первый (оптимистический) сценарий будет возможен, если страны смогут справиться с нынешней ситуацией, создать успешный план восстановление и оказать достаточную помощь развивающимся государствам. 

По мнению генсека ООН, воплощение в жизнь такого сценария является возможным при появлении эффективной и доступной вакцины от коронавируса в течение ближайших девяти месяцев.

При пессимистическом сценарии государства не станут объединяться перед лицом пандемии, начнут возникать новые вспышки вируса, затянется работа над вакциной, либо ее смогут получить только "богатые" страны.

"Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия", – отметил Гутерриш

Результатом осуществления такого прогноза он видит наступление глобальной депрессии длиной в пять-семь лет. Как считает Гутерриш, сейчас трудно понять, в какую сторону движется мир, однако необходимо сделать все ради первого сценария, но подготовиться и ко второму.
Источник: obozrevatel.com
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