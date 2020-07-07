Неподготовленному человеку войти в такое душевое отделение - это уже стресс. жавые трубы, протекают краны...





А попробуйте все время мыться в таких условиях да еще платить за это совсем не копейки - общежитие переведено в разряд арендного жилья, причем "второго уровня комфорта", то есть не самое дешевое.





Общежитие обслуживается УП «Жилье».