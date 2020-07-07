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Как в фильме ужасов: посмотрите на душ в борисовской общаге "второго уровня комфорта"

В общежитии № 11 в Борисове по улице Связной, 28 на 9 этажей — один общий душ в подвале.
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Неподготовленному человеку войти в такое душевое отделение - это уже стресс.  жавые трубы, протекают краны... 

А попробуйте все время мыться в таких условиях да еще платить за это совсем не копейки - общежитие переведено в разряд арендного жилья, причем "второго уровня комфорта", то есть не самое дешевое.

Общежитие обслуживается УП «Жилье». 
Источник: ex-press.by
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