Как в фильме ужасов: посмотрите на душ в борисовской общаге "второго уровня комфорта"
В общежитии № 11 в Борисове по улице Связной, 28 на 9 этажей — один общий душ в подвале.
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Неподготовленному человеку войти в такое душевое отделение - это уже стресс. жавые трубы, протекают краны...
А попробуйте все время мыться в таких условиях да еще платить за это совсем не копейки - общежитие переведено в разряд арендного жилья, причем "второго уровня комфорта", то есть не самое дешевое.
Общежитие обслуживается УП «Жилье».
Источник: ex-press.by
11:15 07/07/2020
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