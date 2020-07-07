В Минске на улице Горецкого произошел прорыв магистрали с горячей водой
На улице Горецкого в Минске прорвало трубу с горячей водой, на месте работают аварийные службы, сообщили БЕЛТА в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».
«Произошло повреждение на участке магистрали, соответственно все, кто обслуживается от нее, пока остались без горячей воды. На месте уже работает аварийная бригада», — сказали в организации.
Причины прорыва трубы выясняются. Сколько времени потребуется на ликвидацию аварии и восстановление подачи горячей воды, пока неизвестно.
11:18 07/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение