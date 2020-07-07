







«Произошло повреждение на участке магистрали, соответственно все, кто обслуживается от нее, пока остались без горячей воды. На месте уже работает аварийная бригада», — сказали в организации.





Причины прорыва трубы выясняются. Сколько времени потребуется на ликвидацию аварии и восстановление подачи горячей воды, пока неизвестно.