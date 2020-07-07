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В Минске на улице Горецкого произошел прорыв магистрали с горячей водой

На улице Горецкого в Минске прорвало трубу с горячей водой, на месте работают аварийные службы, сообщили БЕЛТА в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».



«Произошло повреждение на участке магистрали, соответственно все, кто обслуживается от нее, пока остались без горячей воды. На месте уже работает аварийная бригада», — сказали в организации.

Причины прорыва трубы выясняются. Сколько времени потребуется на ликвидацию аварии и восстановление подачи горячей воды, пока неизвестно.
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