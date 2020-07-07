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Россия направила врачей в Казахстан на борьбу с COVID-19

Минздрав Подмосковья сообщил РИА Новости, что на помощь специалистам из Казахстана в борьбе с распространением коронавирусной инфекции отправились 26 ведущих врачей региона.



"Врачи Московской области за период эпидемии коронавируса показали себя настоящими профессионалами. Во многом именно благодаря им в регионе удалось переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из Казахстана и направили туда анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов для помощи в лечении пациентов с COVID-19", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.

Всего оказывать помощь направлены 26 ведущих врачей Подмосковья из Химкинской, Одинцовской, Ступинской, Мытищинской, Талдомской и других больниц, где работали временные пандемические госпитали, рассказали в ведомстве.

Напомним, что Казахстан стал первой страной в мире, возобновившей жесткие карантинные меры после их отмены.
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