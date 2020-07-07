



— Нас уже отовсюду поснимали. Было приглашение на День республики 3 июля, аргументировали, что Минкульт нашего участия не подтвердил. Планировали выступление на середину месяца — судя по всему, тоже отменяется. И это началось буквально после первых высказываний в соцсетях, хотя позиция достаточно нейтральная, взвешенная, безо всяких призывов на баррикады, — рассказал основатель группы Дмитрий Карякин радио «Свабода»





В интервью TUT.BY Дмитрий рассказал, что 9 мая они пели на концерте у стелы «Минск — город-герой». Второе выступление было намечено на 3 июля. Группа должна была исполнить одну песню. Репетиция, говорит, намечалась ближе к мероприятию.





— До концерта остается два или три дня, а никто из организаторов нам не звонит, — возвращается к тем событиям Дмитрий Карякин. — Тогда, чтобы понять, что случилось, наш директор сам их набрал. Ему сообщили: концерт сократили, программу поменяли, спасибо, ваше выступление не нужно.





Похожая ситуация, продолжает артист, произошла и со «Славянским базаром». Выступить на открытии, рассказывает собеседник, их пригласили где-то в марте. Когда в конце июня представитель группы связался с организаторами, чтобы узнать какие-то подробности, в ответ услышал: программу сократили, номера Litesound в ней нет.





— Хотя изначально название группы было указано даже в афише фестиваля, — отмечает собеседник.









Сложившуюся ситуацию Дмитрий связывает с двумя его постами в соцсетях. Сначала, 20 июня, на своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал ссылку на материал о глухонемом из Гомеля, который оказался в ИВС после акции солидарности. А позже в его профиле в Facebook появился репост заметки ведущего Артемиса Ахпаша, который говорил о честности в журналистике.





В пресс-службе Министерства культуры TUT.BY сообщили: в концерте у стелы выступление Litesound изначально не планировалось. В Дирекции «Славянского базара» отметили:





— В начале подготовки программы фестиваля участие коллектива предполагалось, однако после изменения режиссерской концепции [открытия] коллектива в программе нет.



