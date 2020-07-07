Тот, который не верил: Президент Бразилии заявил о наличии у него симптомов коронавируса
Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил запланированные до конца недели мероприятия из-за симптомов, характерных для коронавирусной инфекции.
Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на главу государства.
Президент сдал тест на коронавирус. Его результат ожидается сегодня.
По словам Болсонару, у него поднялась температура до 38 градусов, а насыщение крови кислородом опустилось до 96%. Глава государства также сообщил, что сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила проблем.
Как сказал президент, для лечения он принимает гидроксихлорохин.
09:32 07/07/2020
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