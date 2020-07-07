







Как передает РИА Новости , об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на главу государства.





Президент сдал тест на коронавирус. Его результат ожидается сегодня.





По словам Болсонару, у него поднялась температура до 38 градусов, а насыщение крови кислородом опустилось до 96%. Глава государства также сообщил, что сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила проблем.





Как сказал президент, для лечения он принимает гидроксихлорохин.



