







Дипломатические отношения Святого Престола и Минска были установлены в 1992 году. Как правило, каждые три-четыре года Ватикан меняет главу свей дипмиссии. В ближайшее время в Минск должен приехать новый нунций - восьмой по счету за время истории суверенной Беларуси. Он был назначен в середине марта этого года. Католические священники в Минске полагают, что приезд нунция "затянулся из-за пандемии".





"Папа Римский назначил архиепископа Гуджеротти апостольские нунцием в Великобританию", - сообщили Sputnik в Римско-католической церкви в РБ.





Архиепископ Клаудио Гуджеротти был назначен на пост апостольского нунция в Минске 15 июля 2011 года. До этого он нес служение в Грузии, Армении и Азербайджане.





Архиепископ проработал в Минске до 2015 года. Именно во время его работы на посту главы дипмиссии в Беларуси состоялся визит президента страны Александра Лукашенко в Ватикан осенью 2015 года. Гуджеротти потом передаст понтифику в дар от белорусского президента икону "Непорочное Сердце Марии".





После Минска он по распоряжению Папы Римского возглавил ватиканскую дипмиссию в Киеве.







