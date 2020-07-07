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Дубай со вторника открывает границы для туристов

Дубай со вторника вновь начнет принимать иностранных туристов, сообщили власти эмирата.


При этом все пребывающие в Дубай должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сдать его в аэропорту. В положительного результата теста туристов направят на 14-дневный карантин, пишет "Интерфакс".

Резиденты эмирата, на текущий момент находящиеся за его пределами, могут вернуться в Дубай начиная с понедельника. По прибытии им также будет необходимо сдать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов. При положительном результате они должны будут находиться на карантине в течение 14 дней.
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