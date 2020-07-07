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Страшная трагедия в Могилеве: в Днепре утонули мама и ее восьмилетняя дочь

Еще одна девочка, которая с другой семьей отдыхала на берегу реки, находится в больнице в тяжелом состоянии.


В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что в Могилеве в Днепре утонули мама и ее восьмилетняя дочь, пишет "Комсомольская правда".

«Как удалось выяснить сотрудникам, 6 июля, в понедельник, две семьи отдыхали на берегу реки. В какой-то момент во время плавания в Днепре 8-летняя девочка стала тонуть. Чтобы ее спасти в воду бросилась 33-летняя мама и девятилетняя девочка из другой семьи. Рыбаки, которые заметили происходящее, успели спасти лишь одного ребенка», — пояснили с СК.

Девятилетняя девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Тела 33-летней женщины и ее 8-летней дочки достали из воды сотрудники МЧС и ОСВОД.В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что в Могилеве в Днепре утонули мама и ее восьмилетняя дочь.


«Как удалось выяснить сотрудникам, 6 июля, в понедельник, две семьи отдыхали на берегу реки. В какой-то момент во время плавания в Днепре 8-летняя девочка стала тонуть. Чтобы ее спасти в воду бросилась 33-летняя мама и девятилетняя девочка из другой семьи. Рыбаки, которые заметили происходящее, успели спасти лишь одного ребенка», — пояснили с СК.

Девятилетняя девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Тела 33-летней женщины и ее 8-летней дочки достали из воды сотрудники МЧС и ОСВОД.

Следователи осмотрели место случившегося. Будут опрошены очевидцы. Также назначен ряд других экспертных исследований.
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