Страшная трагедия в Могилеве: в Днепре утонули мама и ее восьмилетняя дочь
Еще одна девочка, которая с другой семьей отдыхала на берегу реки, находится в больнице в тяжелом состоянии.
В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что в Могилеве в Днепре утонули мама и ее восьмилетняя дочь, пишет "Комсомольская правда".
«Как удалось выяснить сотрудникам, 6 июля, в понедельник, две семьи отдыхали на берегу реки. В какой-то момент во время плавания в Днепре 8-летняя девочка стала тонуть. Чтобы ее спасти в воду бросилась 33-летняя мама и девятилетняя девочка из другой семьи. Рыбаки, которые заметили происходящее, успели спасти лишь одного ребенка», — пояснили с СК.
Девятилетняя девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Тела 33-летней женщины и ее 8-летней дочки достали из воды сотрудники МЧС и ОСВОД.В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что в Могилеве в Днепре утонули мама и ее восьмилетняя дочь.
«Как удалось выяснить сотрудникам, 6 июля, в понедельник, две семьи отдыхали на берегу реки. В какой-то момент во время плавания в Днепре 8-летняя девочка стала тонуть. Чтобы ее спасти в воду бросилась 33-летняя мама и девятилетняя девочка из другой семьи. Рыбаки, которые заметили происходящее, успели спасти лишь одного ребенка», — пояснили с СК.
Девятилетняя девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Тела 33-летней женщины и ее 8-летней дочки достали из воды сотрудники МЧС и ОСВОД.
Следователи осмотрели место случившегося. Будут опрошены очевидцы. Также назначен ряд других экспертных исследований.
08:36 07/07/2020
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