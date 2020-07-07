Только чумы нам и не хватало!
Случаи заражения бубонной чумой зафиксированы в Монголии и Китае. Причиной послужила нелегальная охота на сурка. «Нельзя как попало есть сурков», — констатируют китайцы. Они восприняли эту новость неоднозначно. Одни уверены, что эпидемия чумы может быть страшнее коронавируса, другие считают, что поводов для паники нет.
Фото из открытых источников
30 июня Монгольский государственный исследовательский центр зоонозных инфекций опубликовал сообщение о том, что в Ховдинском аймаке в округе Чэчэге был зафиксирован случай заболевания человека с подозрением на бубонную чуму. В настоящее время пациент проходит лечение, находясь в изоляции.
Согласно сообщениям, 27-летний скотовод почувствовал себя нехорошо после нелегальной охоты на сурков. 28 июня он был доставлен в больницу на лечение, где ему был поставлен диагноз чума. Пациент в настоящее время находится в критическом состоянии. Соответствующие органы уже изолировали 33 человека, тесно контактировавших с заболевшим и наблюдают за их состоянием. В некоторых районах провинции Ховд уже введено военное положение.
Сурка обыкновенного обычно называют просто сурком. Чума является бактериальным инфекционным заболеванием, которое передается с помощью блох, живущих на диких грызунах, таких как сурки.
Монгольский государственный исследовательский центр зоонозных инфекций призывает общественность не употреблять мясо сурка ради безопасности своего здоровья, а также здоровья близких. Эксперты по профилактике эпидемий призвали соответствующие правительственные ведомства страны усилить меры по борьбе с нелегальной охотой на сурков, чтобы коренным образом избежать риска заражения чумой.
Комиссия по здравоохранению городского округа Баян-Нур (Внутренняя Монголия, Китай) 5 июля на своем веб-сайте сообщила, что в поселке Вэньгэн хошуна Урад-Чжунци города Баян-Нур выявлен еще один случай заражения бубонной чумой у скотовода во время его посещения больницы в Баян-Нуре после диагностики группой экспертов. Пациент был в очаге эпидемии чумы до того, как заразился. В настоящее время пациент изолирован и проходит лечение в местной больнице, и его состояние стабильное. Партийные комитеты и правительства обоих уровней власти города обратили внимание граждан на профилактику и борьбу с эпидемией, а соответствующие меры по борьбе с чумой уже были приняты, говорится в Weibo.
Сейчас китайцы активно спорят, можно ли есть сурков и чем это чревато.
Комментарии читателей:
- Нельзя как попало есть сурков, или же на плато их не доваривают.
- Дело не в том, чтобы не есть их как попало, а в том, чтобы вообще держаться от них подальше. Как можно есть? Если наткнулись на них, лучше не трогать вовсе, такие игры содержат в себе самую большую опасность.
- В прошлом году во Внутренней Монголии уже было зар истрировано два случая заболевания бубонной чумой у скотоводов, которые ели что попало. Они были направлены на лечение в Пекин. Внутренняя Монголия — это плато? Если вы контактировали с болеющим, то сразу же заразитесь. Чума — это не такое заболевание, которое вы можете подхватить только если что-то съесть.
- В прошлом кочевники постоянно ели их мясо, не знаю, как они вообще умудрились выжить.
- В прошлом кочевники были похожи на нынешних скотоводов, но когда они не кочевали, то обычно жили очень маленькими группками, и лучи смерти чумы падали только на одно маленькое племя, и оно все умирало. Поэтому не было крупных вспышек эпидемии.
- Есть мнение, что чуму в средневековую Европу как раз кочевники с Монгольского плато и занесли!
- Эта точка зрения уже доказана. Когда монголы вторглись на территорию Украины, они подбрасывали внутрь городских стен мертвых, больных чумой. Еще и просили шаманов прибегнуть к колдовству. В результате, когда монголы отступили, чума уже дошла до Венеции.
- В прошлом чума была самой смертью.
- Сейчас тоже! В Китае чума является вторым инфекционным заболеванием категории А!! А ведь мы только почти победили эпидемию коронавируса! В конце 2019 года в Пекине уже лечилось двое заболевших чумой из Внутренней Монголии, мы тогда чуть со страха не умерли!
- Если эта болезнь выйдет из-под контроля, ситуация будет намного страшнее, чем с эпидемией коронавируса.
Перевод ИноСМИ
07:49 07/07/2020
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