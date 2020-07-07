Только чумы нам и не хватало!

30 июня Монгольский государственный исследовательский центр зоонозных инфекций опубликовал сообщение о том, что в Ховдинском аймаке в округе Чэчэге был зафиксирован случай заболевания человека с подозрением на бубонную чуму. В настоящее время пациент проходит лечение, находясь в изоляции.





Согласно сообщениям, 27-летний скотовод почувствовал себя нехорошо после нелегальной охоты на сурков. 28 июня он был доставлен в больницу на лечение, где ему был поставлен диагноз чума. Пациент в настоящее время находится в критическом состоянии. Соответствующие органы уже изолировали 33 человека, тесно контактировавших с заболевшим и наблюдают за их состоянием. В некоторых районах провинции Ховд уже введено военное положение.





Сурка обыкновенного обычно называют просто сурком. Чума является бактериальным инфекционным заболеванием, которое передается с помощью блох, живущих на диких грызунах, таких как сурки.





Монгольский государственный исследовательский центр зоонозных инфекций призывает общественность не употреблять мясо сурка ради безопасности своего здоровья, а также здоровья близких. Эксперты по профилактике эпидемий призвали соответствующие правительственные ведомства страны усилить меры по борьбе с нелегальной охотой на сурков, чтобы коренным образом избежать риска заражения чумой.





Комиссия по здравоохранению городского округа Баян-Нур (Внутренняя Монголия, Китай) 5 июля на своем веб-сайте сообщила, что в поселке Вэньгэн хошуна Урад-Чжунци города Баян-Нур выявлен еще один случай заражения бубонной чумой у скотовода во время его посещения больницы в Баян-Нуре после диагностики группой экспертов. Пациент был в очаге эпидемии чумы до того, как заразился. В настоящее время пациент изолирован и проходит лечение в местной больнице, и его состояние стабильное. Партийные комитеты и правительства обоих уровней власти города обратили внимание граждан на профилактику и борьбу с эпидемией, а соответствующие меры по борьбе с чумой уже были приняты, говорится в Weibo.





Сейчас китайцы активно спорят, можно ли есть сурков и чем это чревато.





Комментарии читателей:





- Нельзя как попало есть сурков, или же на плато их не доваривают.





- Дело не в том, чтобы не есть их как попало, а в том, чтобы вообще держаться от них подальше. Как можно есть? Если наткнулись на них, лучше не трогать вовсе, такие игры содержат в себе самую большую опасность.





- В прошлом году во Внутренней Монголии уже было зар истрировано два случая заболевания бубонной чумой у скотоводов, которые ели что попало. Они были направлены на лечение в Пекин. Внутренняя Монголия — это плато? Если вы контактировали с болеющим, то сразу же заразитесь. Чума — это не такое заболевание, которое вы можете подхватить только если что-то съесть.





- В прошлом кочевники постоянно ели их мясо, не знаю, как они вообще умудрились выжить.





- В прошлом кочевники были похожи на нынешних скотоводов, но когда они не кочевали, то обычно жили очень маленькими группками, и лучи смерти чумы падали только на одно маленькое племя, и оно все умирало. Поэтому не было крупных вспышек эпидемии.





- Есть мнение, что чуму в средневековую Европу как раз кочевники с Монгольского плато и занесли!





- Эта точка зрения уже доказана. Когда монголы вторглись на территорию Украины, они подбрасывали внутрь городских стен мертвых, больных чумой. Еще и просили шаманов прибегнуть к колдовству. В результате, когда монголы отступили, чума уже дошла до Венеции.





- В прошлом чума была самой смертью.





- Сейчас тоже! В Китае чума является вторым инфекционным заболеванием категории А!! А ведь мы только почти победили эпидемию коронавируса! В конце 2019 года в Пекине уже лечилось двое заболевших чумой из Внутренней Монголии, мы тогда чуть со страха не умерли!





- Если эта болезнь выйдет из-под контроля, ситуация будет намного страшнее, чем с эпидемией коронавируса.









Перевод ИноСМИ