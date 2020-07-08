Пробираемся сквозь лес к месту вырубки, которая граничит с кладбищем. Вокруг - наносы из песка, которые образовываются каждый раз после малейшего дождя. Кладбище располагается на возвышенности, деревня Путришки - в низине, и после дождей вода с кладбища вместе с песком текут через лес прямо во дворы местных жителей.





В грязной песчаной реке - обрывки от цветочных похоронных лент, венков, осколки керамики, принесенные с кладбища.













Два года назад власти приняли решение о расширении городского кладбища Аульс в сторону деревни Путришки. С этой целью началась масштабная вырубка ценной дубравы. Однако после шума в СМИ вырубку приостановили - об этой истории писал также и "Белорусский партизан" . Тогда руководитель Гродненской области Владимир Кравцов пообещал решить вопрос и рассмотреть вариант расширения кладбища в противоположную сторону. И есть куда - в 400 метрах отсюда располагается промзона. Расширяй - не хочу.





Однако в этом году местные жители снова забили тревогу - вырубка делового леса возобновилась с удвоенной силой.













- Два года назад гродненское руководство пообещало нам, что вырубка дубравы прекратится. Но все продолжается, как и было запланировано. Жители деревни живут в низине. С кладбища вниз идут сточные воды - в колодцы, к домам, дворы во время дождя затапливаются по колено. У нас нет централизованного водоснабжения, люди пользуются по-старинке колодцами. И мы волнуемся, какого качества воду будем пить. Да и жаль природу, здесь было много животных, птиц - все пустили под корень, - рассказывает местный житель Петр.

Место вырубки дубравы





Участок леса, отведенный под вырубку, очень ценный. Так, куб дуба-кругляка в среднем по лесхозам стоит 450-500 рублей. С большого дуба можно взять 8-10 кубов. Получаем около 4 тысяч белорусских рублей с одного дерева. Два года назад отсюда по подсчетам местных жителей вывезли одного только дуба на 400 тысяч долларов, это не считая липы и граба. А это все - деловой, паркетный лес.















- Мы обращались в основном в наше природоохранное учреждение. Получали отписки, которые даже не содержали отсылки на конкретные статьи закона. В 2018 году нами было подготовлено обширное обращение на имя губернатора. Подписало это обращение более 140 жителей. Состоялась встреча, где нам четко пообещали остановить эту вакханалию, - рассказывает жительница Путришек Светлана Петушок.





- Есть понятие цены, а есть понятие ценности. Это все-таки наше наследие. За сколько бы его не продали, это все равно - 30 сребреников. Исполнительные власти говорят нам, что все законно, они не нарушали никаких законодательных актов. Но в соответствии с Законом РБ о погребении и похоронном деле, расстояние от кладбища до населенного пункта должно быть не менее 500 метров. Местные жители измеряли это расстояние - получилось 320 шагов, которые не составляют одного метра. Хотелось бы в присутствии местных жителей увидеть акт замера, что эта норма соблюдена, - продолжает Светлана.



Также отдельная статья этого закона предусматривает наличие уклона в противоположную сторону от населенного пункта. Но уклон как раз идет в сторону деревни. Площадь земельного участка, который подлежит вырубке, после вырубки насыпается песком, что еще больше увеличивает уклон. Водоотвод сделан в сторону населенного пункта, соответственно, после дождя грязная жижа разливается по лесу и заходит на жилые улицы, затапливает дворы, участки, дорогу, колодцы - питьевые и канализационные.

На фото: реки воды и грязи с кладбища во время дождя

Затопленные дворы местных жителей

- Сейчас планируется расширение ОАО "Гродно "Азот". Поэтому выбросы от предприятия будут более интенсивные. А лес вырубают. Брестчане борются против открытия аккумуляторного завода. Так он - просто ребенок по сравнению с нашим "Азотом". Здесь же будут страдать не только Путришки, а весь город. Хотелось бы задать вопрос руководству города: вы умеете дышать деньгами? Никто не умеет этого делать, - говорит Светлана.

Трубы предприятия "Гродно Азот" на фоне кладбища Аульс. За нашей спиной - дубрава

Дубрава под Путришками действительно выступает как защитный щит от предприятия-гиганта. По розе ветров ветер в основном идет в сторону агрогородка. Согласно исследованиям, один гектар молодой 40-летней дубравы вырабатывает около 14 тонн кислорода и задерживает 80 тонн сажи в год.

Подобные дубравы встречаются на территории Полесья, дуб составляет 3-3,5% от лесного фонда Беларуси.



- В 2020 году мы обратились в Комитет госконтроля по Гродненской области. Получили промежуточный ответ, что они проверят законность передачи земель лесного фонда городскому ЖКХ. Больше ответов не получали. Написали обращение на имя губернатора в середине июня. Ждет ответа.

Мы настаиваем на том, что вырубка дубравы вредит окружающей среде и создает угрозу здоровью людей. Жители Путришек, которые живут в начале агрогородка, ощущают выбросы. После того как продолжилась вырубка, эти выбросы ощущаем и мы, те кто живет подальше, - рассказывает Светлана.

Местные жители готовы и открыты к диалогу с властями. Два года назад власти обещали остановить вырубку дубравы и решить насущный вопрос с водоснабжением агрогородка, чтобы люди не пили воду из колодцев, но это так и осталось обещанием.



- Остается осадок, что власти дали обещание и его не выполнили, имея при этом весь ресурс. Мы, местные жители, боимся за свое здоровье и здоровье наших детей, - говорит жительница Путришек Светлана Бозырь.









Председатель общественной организации "Экомониторинг" Евгений Филимонов следит за ситуацией с самого начала.





- В 2018 году, когда начался первый этап вырубки дубравы, мы с местными жителями были на приёмах в очень высоких кабинетах, нам однозначно было обещано остановить вырубку дубравы, выбрать другую площадку под расширение кладбища, начать подготовку к строительству крематория и наконец дать питьевую поду жителям Путришек. Ни одно из этих обещаний не было выполнено.





Через несколько недель после встречи в облисполкоме гродненское предприятие "Азот" провело общественное обсуждение в рамках разработки проектной документации по строительству нового цеха. В проектной документации дубрава фигурировала как санитарно-защитная зона. По розе ветров основной выброс предприятия идет в сторону Путришек. Дубы поглощают вредные вещества и хоть как-то защищают местных жителей от выбросов "Азота", - говорит эксперт.









По его словам, расширение кладбища однозначно не должно было производиться в сторону населенного пункта. Расстояние от кладбища до первых домов составляет меньше 500 метров, плюс само кладбище расположено выше чем сама деревня.





- Все грунтовые воды, которые появляются даже при небольших дождях, с примесью разной химии, например, краски, которой подкрашиваются цветы, все сливаются одной большой рекой в сторону деревни. В итоге мы имеем воду в колодцах, которую невозможно пить, участки и огороды, залитые водой с кладбища. Все это опасно для людей, - подчеркивает Евгений.









В Гродненском городском ЖКХ, на балансе которого находится кладбище, говорят о том, что вырубка дубравы и расширение кладбища происходит законно в соответствии с нормами. Два года назад был первый этап, теперь - второй. Но жители Путришек не думают сдаваться и готовы ехать в Минск, чтобы отстоять свою позицию. И чтобы из окон их домов был вид на лес, а не на надгробные плиты и кресты.