Купалье: традиции и приметы праздника Ивана Купалы

Купалье, или Иван Купала — издавна известный на территории Беларуси праздник. Впрочем, праздновали его не только белорусы: и русские, и украинцы, и балты — многие народы в том или ином виде отмечали этот день. Для западных народов Купалье объединилось в один день с летним солнцестоянием, но у более восточных стало самостоятельным праздником, который сейчас даже отмечают дважды — по юлианскому и григорианскому календарям: ночь с 23 на 24 июня и с 6 на 7 июля.





Sputnik рассказывает о традициях и истории праздника Купалье.





Иван Купала — точь-в-точь как у предков

Фольклористы и историки едины во мнении: именно у белорусов Купалье сохранилось в наиболее архаичном виде — то есть празднование Ивана Купалы на белорусских землях наиболее похоже на то, как встречали этот день наши далекие предки.





Купалье также называли попросту Иваном или Иоаном — это всегда было обрядовое торжество, посвященное наивысшему расцвету сил природы и росту нового урожая. Позже, после прихода на наши земли христианства, Ивана Купалу "объединили" с Рождеством Иоанна Крестителя — так этот день и начали отмечать 7 июля, хотя многие до сих пор предпочитают праздновать в ночь с 23 на 24 июня.





Во всех культурах, в том числе славянских, Купалье справляли ночью — повсюду жгли костры и водили хороводы, плели венки и собирали лекарственные растения, которые в это время обладают особой силой. Обязательным обрядом на Ивана Купалу всегда было и купание — оно очищало тело, а прыжки через костер очищали душу.

Как отметить Ивана Купалу

Купальский обряд включает в себя сбор трав и цветков для венков вечером, а также подготовку большого костра. Кроме этого, обычно выбирают Купалинку и Купалежа — своего рода "короля и королеву" праздника Ивана Купалы.





Уже ночью на Ивана Купалу принято зажигать костер, водить вокруг него хороводы, танцевать у огня и петь обрядовые песни. Конечно, Купалье неразрывно связано с гаданиями: многим известно гадание при помощи венка, который надо бросить в реку.





Искали на Ивана Купалу и цветок папоротника — считалось, что найденное в лесу соцветие принесет большое счастье и удачу.





Белорусы, как и многие другие народы, могут отметить Купалье как в ночь с 23 на 24 июня, так и 7 июля. А еще лучше — дважды!

Иван Купала: гадания на праздник

Самые частые гадания в Купалье — с венком, собранным из полевых растений и цветов в этот день. Например, гадать можно на исполнение желания — для этого нужно на заходе солнца опустить венок в воду и наблюдать за ним. Если венок уплывет далеко — желание исполнится, а если приплывет к берегу — значит, не сбудется.





Похожим образом можно гадать на Ивана Купалу и на любовь. Так, если венок сразу утонет в воде — значит, возлюбленный не будет с вами или еще хуже — обманет или изменит. Если венок в воде расплетется или прибьется к берегу — значит, в этом году вы замуж не выйдете. А вот далеко уплывший на Купалье венок обозначает скорую свадьбу.





В старину вещими считались и сны на Ивана Купалу, а помимо гаданий с венком многие практиковали гадания на воске, клочке бумаги и иные.



