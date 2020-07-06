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Покупка билетов на поезд через интернет и мобильное приложение будет недоступна ночью 7 июля

Покупка билетов на поезд через интернет и мобильное приложение будет недоступна ночью 7 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"С 1.00 до 6.00 7 июля в связи с проведением плановых технических работ будут закрыты продажа и возврат электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами на сайте Белорусской железной дороги, а также в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", - сообщили в пресс-центре.


В этот промежуток времени купить билеты можно в железнодорожных кассах, а на поезда с ненумерованными местами - также с использованием терминалов самообслуживания.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства
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