"С 1.00 до 6.00 7 июля в связи с проведением плановых технических работ будут закрыты продажа и возврат электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами на сайте Белорусской железной дороги, а также в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", - сообщили в пресс-центре.









В этот промежуток времени купить билеты можно в железнодорожных кассах, а на поезда с ненумерованными местами - также с использованием терминалов самообслуживания.





Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства



