Ресторатор Вадим Прокопьев намерен выехать в Сингапур?





— Вадим, неожиданно! Продажа долей, переезд… Куда и почему улетаете?





Скорее, наоборот, ожидаемо. Я шел к этому всю жизнь — очень хотел открыть ресторан за границей. И такая перспектива у меня появилась в марте: тогда же я летал в Сингапур, чтобы изучить рынок. За границей работал и раньше, но в качестве консультанта. Были проекты в Москве, Сочи, в Украине. Приложил руку к открытию загородного комплекса SHELEST под Киевом, в который было инвестировано более $5 000 000.





Я всегда хотел попасть в англоязычную среду. Сингапур мне нравится всем, кроме климата: слишком высокая влажность. Но там удивительно интересный рынок! Меня заводит то, что это конкурентная среда.









Чем Сингапур интересен и чем он кардинально отличается от Минска: количество миллионеров на квадратный сантиметр зашкаливает. Это один из самых «жирных» городов мира. Там есть топовые отели, рестораны с двумя и тремя звездами Мишлен. Есть бар, который сделан настолько круто, что после него кажется, что конкурентам на рынке делать нечего. Atlas — это $15 000 000 долларов инвестиций и невероятного уровня декорации в стиле ар-деко. Но! Я не боюсь, потому что точно знаю, что моих навыков в атмосфере заведений там не хватает. Атмосферные ходы во многих крутых ресторанах и барах хромают: в этом смысле я ощущаю себя сильнее сингапурцев. Возможно, звучит заносчиво. Но я чувствую, что смогу там реализоваться.





— Вы продали доли во всех проектах, в которых принимали участие?





Да, во всех. Сделка могла бы быть более выгодной, но очевидно, что сейчас не лучшие времена для продажи.





— Почему не захотели сохранить за собой доли и уехать?





Уехать и наниматься на работу и уехать и стать маленьким инвестором — две разные вещи. Я выбрал второе, потому что это правильнее. Мы прекрасно понимаем, что наемный менеджер в случае успеха проекта может вылететь из игры. С другой стороны, акционер рискует всеми своими деньгами. Но мне удалось найти классных партнеров. Один из них, к слову, белорус.





— Каким будет ваш сингапурский бар?





По атмосфере он будет похож на Pelican. Мы посмотрели три помещения и сейчас ожидаем, что из-за пандемии аренда немного упадет, потому что в Сингапуре она очень дорогая. Для понимания: двухкомнатная квартира в центре обойдется в $4 500 в месяц.





— Ментально вам там комфортно?





Да, и не потому, что это Азия, а потому, что это именно Сингапур. Сингапурцы заметно отличаются от китайцев или индусов — они другие. Кроме того, там высокое количество экспатов: британцы, французы, русские…. Русская диаспора объединяет 15 000 человек, среди которых есть даже белорусские театральные деятели. Тем не менее, например, в Лондоне я бы чувствовал себя лучше.





— Безусловно, мы желаем вам реализоваться. Но понимаем, насколько сейчас неустойчива ресторанная индустрия во всем мире. Если не получится?





Я совершенно спокойно имею возможность на постсоветском пространстве зарабатывать своими технологиями. Из человека неопытного, полусоветского могу сделать человека сервисного. Этим я занимаюсь последние 15-20 лет и на нашем рынке точно не пропаду. Если в 48 лет не сделаю попытку выстроить карьеру за границей, то это вряд ли получится после 50, когда в большинстве своем люди становятся инертнее.