ЧП произошло 5 июля в 19 часов. Из окна комнаты, расположенной на пятом этаже дома на улице С. Ковалевской, выпал трехлетний мальчик.





По предварительной версии, ребенок залез на подоконник, оперся о москитную сетку и выпал вместе с ней из окна. Прохожие, увидев случившееся, незамедлительно обратились в экстренные службы, но в больнице мальчик

скончался.









По данному факту Московский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Особое внимание следователи уделяют установлению причин и условий, которые привели к гибели малолетнего.





Аналогичный случай 19 июня произошел также в Московском районе столицы. Годовалый мальчик при помощи компьютерного кресла залез на подоконник, оперся о москитную сетку и выпал с высоты третьего этажа. Установлено, что ребенок находился по месту жительства с отцом, который перед произошедшим отлучился на кухню на несколько минут.





Окно в комнате, как и в предыдущем случае, было открыто. Сейчас ребенок находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.





В этот же день подобный случай произошел и в Заводском районе Минска. По данным следствия, шестилетний мальчик находился в квартире одного из домов на улице Алтайской. По предварительной информации, ребенок забрался на детский столик, а затем — на подоконник, открыл окно, оперся о москитную сетку и выпал с высоты девятого этажа. В момент падения в комнате с мальчиком находился сожитель его матери, который спал пьяный. Мамы ребенка дома не было. Мальчик с полученными травмами был госпитализирован, в настоящее время находится на излечении.





Заводским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 (Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.





Все семьи, в которых пострадали дети, характеризуются положительно, в социально опасном положении не находятся.





Следователи в очередной раз обращаются к родителям с просьбой быть более внимательными! Не оставляйте детей без присмотра, особенно в комнате с открытым окном. Все предметы мебели должны быть отодвинуты от окон, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку самостоятельно его открыть.





Помните, что москитная сетка не является защитой от несчастных случаев, связанных с падением!



