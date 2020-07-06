+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Будь мужиком, Ефремов, а то блевать на тебя хочется, признай вину и выплати деньги родственникам". Михаилу Ефремову предъявили обвинение

В Москве совершившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает ТАСС

Михаил Ефремов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По данным агентства, обвинение актеру в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы предъявлено по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице из-за потери крови.
 
4 июля сообщалось, что актер Михаил Ефремов может избежать наказания за смертельное дорожно-транспортное происшествие из-за проблем со здоровьем.

Линия защиты адвоката Эльмана Пашаева вызывает ряд вопросов. Так, в программе "60 минут" телеканала "Россия"(эфир от 7 июля) остро обсуждали заявления адвоката Михаила Ефремова. 
В частности, рассматривался вопрос о следах генетеческого материала на подушке безопасности - могли ли их нанести до момента аварии? Почему Ефремов ушел в отказ, не признает вины, хотя ранее, выступил с заявлением и попросил прощения у пострадавшей стороны?

Это розонансное дело  находится под контролем журналистов и под прицелом профессионалов. В социальных сетях, как обычно бывает, уже отреагировали на, мягко говоря, странную линию защиты Михаила Ефремова. 
"Будь мужиком, Ефремов, а то блевать на тебя хочется, признай вину и выплати деньги родственникам" - так отреагировали в соцсети через несколько минут после завершения программы.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Ольга Карач
ТАК ВОТ ОТКУДА ДЕНЬГИ на выборы Лукашенко
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]