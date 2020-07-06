Михаил Ефремов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС





По данным агентства, обвинение актеру в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы предъявлено по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.





Напомним, авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице из-за потери крови.

4 июля сообщалось, что актер Михаил Ефремов может избежать наказания за смертельное дорожно-транспортное происшествие из-за проблем со здоровьем.





Линия защиты адвоката Эльмана Пашаева вызывает ряд вопросов. Так, в программе "60 минут" телеканала "Россия"(эфир от 7 июля) остро обсуждали заявления адвоката Михаила Ефремова.

В частности, рассматривался вопрос о следах генетеческого материала на подушке безопасности - могли ли их нанести до момента аварии? Почему Ефремов ушел в отказ, не признает вины, хотя ранее, выступил с заявлением и попросил прощения у пострадавшей стороны?





Это розонансное дело находится под контролем журналистов и под прицелом профессионалов. В социальных сетях, как обычно бывает, уже отреагировали на, мягко говоря, странную линию защиты Михаила Ефремова.