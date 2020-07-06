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Каждая погода - благодать. Уже завтра, 7 июля, ожидается до 18 тепла

По прогнозу Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды завтра ожидается резкое похолодание.

Погода для тихой охоты - благодать 


В ночные часы прогнозируются грозы и сильные ливни, днем возможен кратковременный дождь, вероятность осадков — 70–80 %. Температура воздуха в столице в дневные часы составит +16… +18 °C, ветер северо-западного направления 5–10 м/с.
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