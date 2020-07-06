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Минчане могут сделать тест на наличие COVID-19 в одном из санаториев

В стоимость путевки входит тест на наличие COVID-19

Минчане могут сделать тест на определение наличия вируса COVID-19 в одном из санаториев в Минском районе. Подробная информация опубликована на сайте «Юности».

Провериться можно по предварительной записи. Отметим, экспресс-диагностика на коронавирусную инфекцию входит в состав всех путевок, длительностью от 5 ночей проживания.


Но, пройти тест на платной основе может любой желающий, при этом процедура займет не больше 15 минут.
"Белорусский партизан"
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