Минчане могут сделать тест на наличие COVID-19 в одном из санаториев

Минчане могут сделать тест на определение наличия вируса COVID-19 в одном из санаториев в Минском районе. Подробная информация опубликована на сайте «Юности».





Провериться можно по предварительной записи. Отметим, экспресс-диагностика на коронавирусную инфекцию входит в состав всех путевок, длительностью от 5 ночей проживания.









Но, пройти тест на платной основе может любой желающий, при этом процедура займет не больше 15 минут.











