Минчане могут сделать тест на наличие COVID-19 в одном из санаториев
В стоимость путевки входит тест на наличие COVID-19
Минчане могут сделать тест на определение наличия вируса COVID-19 в одном из санаториев в Минском районе. Подробная информация опубликована на сайте «Юности».
Провериться можно по предварительной записи. Отметим, экспресс-диагностика на коронавирусную инфекцию входит в состав всех путевок, длительностью от 5 ночей проживания.
Но, пройти тест на платной основе может любой желающий, при этом процедура займет не больше 15 минут.
"Белорусский партизан"
18:28 06/07/2020
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