Хочу к морю! Белорусы разметают туры в Турцию и Албанию

Несмотря на пандемию COVID-19, в этом году у белорусов все-таки есть несколько вариантов для отдыха на море: в Албании, Турции, Египте. Планируется чартерная программа и в Черногорию, передает tut.by





За сколько сейчас можно улететь на популярные курорты? Туры в Турцию и Египет чуть подешевели, в Албанию — нет. При этом спрос очень высокий, поэтому и цены на турпакеты, скорее всего, будут расти.





Аналитик туристической отрасли, редактор сайта Toursoyuz.by Лилия Кобзик отмечает, что цены на туры в этом сезоне в Албанию, Черногорию, Египет и Турцию остались примерно на прошлогоднем уровне. Хотя некоторые сети отелей значительно снизили стоимость, например популярная в Египте цепочка отелей Albatros.





Лилия Кобзик говорит, что на ближайшие даты турпакет на двоих на десять ночей в недорогих отелях Египта с вылетом из Минска обойдется в сумму от 1000 долларов, Турции — от 1000 евро. Речь идет об отдыхе по системе «все включено».





— По Албании и Черногории цены также в этом сезоне отличились стабильностью — пакеты не подорожали и не подешевели. Отдых на вилле в Албании на двоих на неделю без питания на ближайший вылет — 800 евро, в Черногории цены в середине июля на отдых с такими же опциями — вилла, неделя отдыха, без питания — 720 евро. Все цены с перелетами.





Когда только начались полеты из Беларуси в Албанию, те, кто привык отдыхать достаточно дорого в Турции, искали такие варианты в Албании: отель высокого класса за несколько тысяч на человека! В Турции таких вариантов полно, а вот в Албании люкс-отелей — единицы.





Лилия Кобзик отмечает, что, несмотря на пандемию, спрос на отдых за границей есть. Его, безусловно, не сравнить с тем, что было до COVID-19, но и сейчас чартеры из Беларуси летают полностью загруженными.





Заместитель директора туристической компании «Тайм Вояж» Екатерина Шкиленок считает, что туры в Турцию за счет большого количества предложений все же чуть подешевели, такая же ситуация и с Египтом — там сами отели снизили цены.





На отдых в Турции тоже очень высокий спрос среди белорусов, отмечают в туркомпании, поэтому возможен рост цен. Сейчас отдохнуть в самом простом отеле уровня четыре звезды по системе «все включено» семь ночей на двоих обойдется в районе 900 евро, в отеле получше — более 1100 евро. В Египте в хороших отелях и в Шарм-эль-Шейхе, и в Хургаде семь ночей на двоих обойдутся примерно в 950 евро.





Полетная программа в Черногорию должна стартовать 10 июля. По прогнозам, когда полетят самолеты, стоимость отдыха в этой стране вырастет. Цены на туры в Черногорию сейчас сопоставимы с ценами при раннем бронировании. В двухзвездочном отеле без питания семь ночей на двоих будет дороже 800 евро.





По словам представительницы турбизнеса, в Албанию улететь из Беларуси можно не раньше 20-х чисел июля, до этого все распродано. Стоимость турпакета на семь ночей в отеле уровня две звезды без питания на двоих — выше 800 евро.





— Очень быстро раскупают места. За счет того, что спрос высокий, цены не снижаются, спецпредложений, как было в прошлом году, нет. И по Албании цены снижаться не будут.





В прошлые годы белорусы летали отдыхать в ту же Турцию из Киева. Сейчас из-за закрытых границ трансфер усложнился, но, как рассказывает Лилия Кобзик, турфирмы уже начали потихоньку возобновлять брони на туры в Турцию с вылетом из Киева, так как из-за пандемии у кого-то зависли именно такие турпакеты. Разница в стоимости вылета из Минска и Киева — примерно от 100 долларов на человека.









— Всё как и в прошлые сезоны. Разница в ценах на пакеты с вылетом из Киева и Минска есть, но если хорошо посчитать издержки на дорогу, то выгода невелика. Плюс — граница. Как ее будут проходить белорусы, неизвестно. Хотя если по закону, то вроде бы мы можем вылетать из Киева — нам дается 48 часов на транзит без обсервации.





Как объясняет эксперт, при этом при себе нужно иметь документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток с предъявлением медицинского страхового полиса (свидетельства) страхования затрат, связанных с лечением COVID-19, действующего на территории Украины.





Медицинская страховка, входящая в пакетный тур, начинает действовать с момента вылета, поэтому нужна дополнительная страховка для Украины.



