Список адресов опубликован на сайте организации.





В перечень включены многоквартирные жилые дома, общежития и дома частного сектора, расположенные в вышеуказанных районах города Минска.





Перерасчёт однако почему-то не касается кафе и ресторанов. Общепит в Московском и Фрунзенском районах столицы несколько дней получал загрязнённую воду, как и сотни тысяч жителей Минска.





Но чиновники не спешат освобождать предпринимателей от платежей. Ассоциация рестораторов Беларуси направила в Мингорисполком обращение с просьбой подумать о положении общепита.