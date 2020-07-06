"Минскводоканал" опубликовал список тех, кому сделают перерасчёт за воду
Из-за недавних проблем с качеством воды "Минсководонал"освободит от платы за услуги водоснабжения и водоотведения жителей Фрунзенского, Московского, Октябрьского, Центрального и Ленинского районов столицы.
Список адресов опубликован на сайте организации.
В перечень включены многоквартирные жилые дома, общежития и дома частного сектора, расположенные в вышеуказанных районах города Минска.
Перерасчёт однако почему-то не касается кафе и ресторанов. Общепит в Московском и Фрунзенском районах столицы несколько дней получал загрязнённую воду, как и сотни тысяч жителей Минска.
Но чиновники не спешат освобождать предпринимателей от платежей. Ассоциация рестораторов Беларуси направила в Мингорисполком обращение с просьбой подумать о положении общепита.
17:06 06/07/2020
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