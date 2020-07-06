В электронном письме были указаны 12 объектов, расположенные в Витебске (торговые центры и учреждения образования).





Правоохранителями приняты меры по охране общественного порядка, проверена территория на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.





В целях безопасности эвакуировались посетители и персонал объектов.





Как и в предыдущих случаях, информация не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено. Личность отправителя сообщения устанавливается, сообщает МВД.