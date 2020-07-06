МВД: информация о заминировании торговых центров и школ в Витебске не подтвердилась
Как уже сообщалось ранее, сегодня в оперативно-дежурную службу МВД поступило сообщение об опасности.
В электронном письме были указаны 12 объектов, расположенные в Витебске (торговые центры и учреждения образования).
Правоохранителями приняты меры по охране общественного порядка, проверена территория на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.
В целях безопасности эвакуировались посетители и персонал объектов.
Как и в предыдущих случаях, информация не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено. Личность отправителя сообщения устанавливается, сообщает МВД.
16:31 06/07/2020
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