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МВД: информация о заминировании торговых центров и школ в Витебске не подтвердилась

Как уже сообщалось ранее, сегодня в оперативно-дежурную службу МВД поступило сообщение об опасности.

В электронном письме были указаны 12 объектов, расположенные в Витебске (торговые центры и учреждения образования).

Правоохранителями приняты меры по охране общественного порядка, проверена территория на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. 

В целях безопасности эвакуировались посетители и персонал объектов. 

Как и в предыдущих случаях, информация не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено. Личность отправителя сообщения устанавливается, сообщает МВД.
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