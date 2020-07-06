+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Пока с любимой страной нужно побыть на расстоянии": координатор #BYCOVID19 Андрей Стрижак уехал из Беларуси

Правозащитник и координатор кампании #BYCOVID19 Андрей Стрижак вместе с семьёй уехал в Украину.

"Пока с любимой страной нужно побыть на расстоянии": координатор #BYCOVID19 Андрей Стрижак уехал из Беларуси
"Пока с любимой страной нужно побыть на расстоянии", — так он прокомментировал своё решение. 

— Друзья, последние полгода были одними из самых напряженных в моей жизни. Многое сделано и достигнуто и многое еще впереди. Сигналы, которые мне посылала Вселенная, говорили о том, что мне нужно на время покинуть страну. Что я и сделал, —объясняет на своей странице в Facebook Стрижак. — Кампания #BYCOVID19, в которой я участвовал дистанционно, почти все три месяца сидя в Гомеле, от этого не пострадает. Работаем дальше! Увидимся с вами чуть позже. Так надо.

Волонтёр уверяет, что его решение уехать не связано с кампанией #BYCOVID19. По его словам, никаких официальных претензий, связанных с волонтёрской деятельностью, ему не поступало. 

— Можно считать это долгожданным отпуском. Такая возможность рассматривалась давно. Окончательное решение ухать на время из Беларуси связано только с моим хорошо аргументированным желанием побыть вне страны в этот сложный момент. 

Что дальше — покажет время, дата возвращения в Беларусь открыта. Пока с любимой страной нужно побыть на расстоянии, — добавил правозащитник. 


Напомним, на прошлой неделе кампания #BYCOVID19, которая три месяца обеспечивала белорусских медиков всем, что необходимо для борьбы с коронавирусом, объявила о завершении активной фазы деятельности. 

За это время волонтёры инициативы завезли в больницы по всей стране 450 000 единиц средств индивидуальной защиты и 1500 единиц медицинской техники. 

Всё это было приобретено за деньги обычных белорусов — они сбросились и в результате получилась сумма в 335 000 доларов.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ОТКУДА ДЕНЬГИ на выборы Лукашенко
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]