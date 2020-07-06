"Пока с любимой страной нужно побыть на расстоянии", — так он прокомментировал своё решение.





— Друзья, последние полгода были одними из самых напряженных в моей жизни. Многое сделано и достигнуто и многое еще впереди. Сигналы, которые мне посылала Вселенная, говорили о том, что мне нужно на время покинуть страну. Что я и сделал, —объясняет на своей странице в Facebook Стрижак. — Кампания #BYCOVID19, в которой я участвовал дистанционно, почти все три месяца сидя в Гомеле, от этого не пострадает. Работаем дальше! Увидимся с вами чуть позже. Так надо.





Волонтёр уверяет, что его решение уехать не связано с кампанией #BYCOVID19. По его словам, никаких официальных претензий, связанных с волонтёрской деятельностью, ему не поступало.





— Можно считать это долгожданным отпуском. Такая возможность рассматривалась давно. Окончательное решение ухать на время из Беларуси связано только с моим хорошо аргументированным желанием побыть вне страны в этот сложный момент.





Что дальше — покажет время, дата возвращения в Беларусь открыта. Пока с любимой страной нужно побыть на расстоянии, — добавил правозащитник.









Напомним, на прошлой неделе кампания #BYCOVID19, которая три месяца обеспечивала белорусских медиков всем, что необходимо для борьбы с коронавирусом, объявила о завершении активной фазы деятельности.





За это время волонтёры инициативы завезли в больницы по всей стране 450 000 единиц средств индивидуальной защиты и 1500 единиц медицинской техники.





Всё это было приобретено за деньги обычных белорусов — они сбросились и в результате получилась сумма в 335 000 доларов.